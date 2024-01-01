General Motors вважає, що США може стати новим лідером з виробництва батарей

Як передає Carscoops, Курт Келті – керівник відділу акумуляторів GM, вважає, що США можуть стати світовим лідером у виробництві батарей для електромобілів, завдяки потужній місцевій клієнтській базі та державній політиці, що заохочує місцевий розвиток і виробництво.

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Наразі Китай міцно закріпився на лідерській позиції виробника акумуляторів, завдяки державній політиці, яка підтримує розвиток галузі протягом останніх 15 років щедрими субсидіями. Це дозволило китайський компаніям, отримати першість у виробництві літій-залізо-фостфатних батарей.

До того ж в Китаї зосереджена шість світових переробних потужностей з матеріалів, потрібних для їх виробництва, зокрема кобальту, сульфату нікелю, графіту та гідроксиду літію. Попри це, Келті має оптимістичний погляд на ситуацію.

Він вважає, що США мають потенціал для збільшення розробки та виробництва акумуляторів для електромобілів протягом наступних років подібно до того, що відбувалося в Азії за останні два десятиліття. Auto News повідомляє, що у найближчі роки GM додасть літій-залізо-фосфатні батареї до свого північноамериканського портфоліо.

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“Коли ми розпочнемо виробництво LFP у США та отримаємо знання про те, як його виготовляти, ми зможемо знизити витрати на LFP так само як це робили азіатські компанії в минулому”, — додав Келті.