Гаага оточена військами, армійська техніка продовжує прибувати

Напередодні знакового форуму, що проходитиме в Гаазі 24 та 25 червня, армійські вантажівки підвозять у заздалегідь визначені місця різноманітне оборонне обладнання. Серед основних доставлених вантажів помічено радарні системи, рулони колючого дроту та комплекси протиповітряної оборони.

Про появу транспортно-логістичних, командно-штабних, патрульних військових машин, мобільних комплексів ПВО повідомив Transport Online. Потік машин оборонного відомства не спадає. Поліція також прибуває.

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У місцевій пресі, на радіо та телебаченні, а також на інтернет-ресурсах прозвучала інформація, що розміщені у стратегічних місцях транспортні засоби тимчасово визначені як військова територія з відповідним статусом режимних об’єктів.

На саміт НАТО до Нідерландів прибудуть урядовці, міністри та високопоставлені військові представники кількох десятків країн. Для забезпечення безпеки під час цього міжнародного заходу Міністерство оборони тісно співпрацює з поліцією, муніципалітетами та іншими службами безпеки.

До саміту НАТО ще кілька днів, а зона його проведення уже під посиленою охороною з землі та повітря. Фото: VRPress

Очікується, що на форум Альянсу прибудуть глави європейських держав, а також президент США. Гостем саміту буде президент України Володимир Зеленський, який прийняв запрошення організаторів й має виступити на цьому заході.

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Представники української делегації уже отримали номерні знаки реєстрації транспортних засобів, виготовлені спеціально до форуму. Вони іменні, окрім позначень символіки НАТО, мають маркування про належність до країни-учасниці форуму.