Бойовий транспортер M12 з популярної комп'ютерної гри доводить, що геймери – не безнадійні "овочі", здатні лише мучити клавіатуру та мишку.

Фанати серії комп’ютерних ігор Halo витратили більше п’яти років на створення копії бойового баггі M12, відомого також як Warthog.

Автором проекту став телефонний технік Брайан Хаверкап з Мічігану. Він не лише затятий шанувальник гри Halo, а ще й вправний механік, що й доводить автомобіль, котрий ми можемо бачити. Усю роботу по будівництву Warthog Брайан провів самотужки у своєму гаражі. А ще молодий чоловік самостійно освоїв програму CAD, аби спочатку змоделювати баггі. Який підхід – такий і результат.



Фото: Бойовий автомобіль M12 з гри Halo / знімок екрану

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Фото: Warthog Брайана Хаверкапа / Мotor1

Деталізація копії вражаюча. Лише замість водневого двигуна у живої машини звичайний ДВЗ, а гармата – бутафорія. Основою для “Бородавочника” (Warthog з англійської) став старенький пікап Chevrolet.



Серцем Warthog став двигун Chevrolet V8, але не від старого пікапу, а з нової вантажівки. Для ідентичності це не дуже добре, зате дозволило Брайану отримати дозвіл на використання свого незвичайного автомобіля на громадських дорогах.

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