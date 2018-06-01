Чекатимемо на відповідь Ауді.

Графічний дизайнер з Угорщини під ніком X-Tomi Design встиг застосувати фотошоп до нового Audi A1. Результат виявився гідним самих творців маленького хетчбека.

Чергові рендери від X-Tomi Design розкривають усі грані нещодавно представленого Audi A1 2019 модельного року. Художник запропонував своє бачення моделі у кузові Avant (фірмове позначення для універсалу), у вигляді “гарячого” RS1 Sportback, хардкорного Audi RS1 Clubsport Quattro та позашляхового A1 Allroad.

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Фото: По черзі: Audi RS1, Audi RS1 Clubsport Quattro, Audi A1 Avant, Audi A1 Allroad Quattro / X-Tomi Design

Чи зробить Ауді щось із цього? Avant – вірогідно. Якщо він з’явиться – є шанси і в Allroad, на якому базується кросоверна версія. Вихід RS1 Sportback і Clubsport Quattro – малоймовірний, оскільки компанія не раз наголошувала про те, що зосередиться на розширенні лінійки кросоверів серії RS.

Натомість цілком реальна поява Audi S1 Sportback. Поява компактного хетчбека з 250-сильним двигуном очікується наступного року.

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