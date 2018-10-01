У Одесі одночасно було представлено нову модель марки та відкрито автосалон, де можна буде познайомитись з усіма SUV бренду Haval.

Прем'єра нового покоління європейської версії Haval Н6 відбудеться у Парижі, однак в Україні новинка вже презентована і навіть продається.

Офіційний дистриб'ютор автомобілів Haval Україні – “Богдан-Індустрія”, запросила журналістів на відкриття нового автосалону марки на Люстдорфській дорозі 114 в Одесі. Він розташований поряд з шоу-румом материнської марки Great Wall, з якої у 2013 “Хевел” був виділений у самостійний бренд.

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Фото: Нове покоління Haval Н6 в Україні

Компактний кросовер Haval Н6 несе у собі найновіші з розробок виробника GreatWall Motor Company для позашляховиків бренду. Професійне шасі, потужні і економічні двигуни, високоефективна трансмісія, повний набір систем безпеки та комфорту, високоякісне оздоблення – цей паркетник має усе, аби підкорити серця тих, кому до вподоби компактні кросовери. А на додачу ще й стильну зовнішність.

Haval Н6 пропонується з турбованими двигунами з прямим уприскуванням палива об'ємом 1,5 л (165 к.с.) та 2,0 л (190 к.с.), котрі поєднуються з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з мокрим зчепленням.

Нговинка представлена в Україні у трьох комплектаціях: Fashionable, Intelligent та Supreme, за ціною від 581 400 до 646 950 грн за машини з 1,5-літровим двигуном і від 618 450 до 681 150 грн за кросовери з дволітровим двигуном. Детальніше про новий Haval Н6 розповімо у короткому тест-драйві пізніше цього тижня.

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Нагадаємо, Haval Н6 випускається компанією Great Wall з 2011 року. У 2015 році Н6 першого покоління здобув звання “Кросовер року” у Китаї та продемонструвало вражаючі результати – щомісяця протягом майже 2 років він був лідером продажів у своєму сегменті. Пізніше компанія Great Wall використала платформу Haval Н6 для створення ще двох кросоверів преміум-класу під маркою WEY.

На початку 2017 року був презентований Haval Н6 другого покоління, спочатку для китайського ринку. Трохи згодом дебютувала версія для європейського ринку, котра й була презентована цієї суботи в Одесі.

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