Хто сказав, що стильний компактний кросовер не може бути ультра-практичним?

На метані іспанський кросовер SEAT Arona TGI здатен проїхати 400 км.

Концерн Volkswagen продовжує розширювати список моделей, котрі можуть працювати на рідкому нафтовому газі LPG. Раніше цього тижня ми писали про Skoda Octavia G-TEC, котра має, фактично, таку ж газово-гібридну силову установку. Тепер до чеського ліфтбека доєднався і іспанський кросовер Arona.

Також цікаво: smart forease: концепт, що любить Adidas

Кросовер Arona обладнаний трьома балонами для метану, ємністю 14,3 кілограми, котрі забезпечують йому значно кращу паливну ефективність ніж у бензинових, дизельних та навіть пропан-бутанових машин.

Фото: SEAT Arona TGI / SEAT

Arona TGI оснащений трициліндровим літровим бензиновим двигуном потужністю 89 к.с. – потужність не змінилась після встановлення ГБО. Зате на чистому метані автомобіль здатен долати до 400 км, після чого автоматично перемикається на бензин і може проїхати ще 160 км.

У газовому режимі руху кожен пройдений кілометр коштує у середньому вполовину дешевше, ніж для бензинової версії, котра споживає близько 4,5 літрів пального на 100 км. І при цьому викиди CO 2 зменшено на 25%, а викиди оксиду азоту знижено на 75%.

SEAT представить новий Arona TGI на подіумі Паризького автошоу наступного тижня.

Також цікаво: Новий Volvo V60 Cross Country: вікінг-лісовик повертається