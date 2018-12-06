Гарні концепти, голосні заяви, мільярдні інвестиції... а потім брак коштів і згортання програми – не про таке майбутнє мріяли засновники Faraday Future.

Стартап Faraday Future до цього часу залишався одним з найбільш імовірних американських суперників для Tesla, разом з Rivian. Та зараз справи у компанії пішли на спад.

У Faraday Future різко знизився інвестиційний потік і зараз стартап переживає фінансову кризу, знаходячись за крок від банкрутства. FF повідомляє, що не має коштів навіть на оплату працівникам, тож вимушена відправляти персонал у неоплачувані відпустки.

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Головним інвестором Faraday Future мала стати китайська холдингова компанія Evergrande, котра погодилася викупити 45% акцій стартапу за 2 мільярди доларів. Перший платіж у 800 мільйонів доларів був здійснений на початку 2018 року, але до надходження решти суми відносини між компаніями ускладнились і FF змушена була шукати нові джерела фінансування. При цьому офіційний реліз FF говорить про те, що Evergrande нині усіляко перешкоджає стартапу залучити нові інвестиції.

Ось, що сказано у останньому прес-релізі Faraday Future:

“Інвестор Evergrande Health не виконує свої договірні зобов'язання перед FF і відмовився звільнити його права на володіння активами FF, як це було потрібно. Це призвело до ускладнення для FF досягнення короткострокового фінансування за рахунок кредитів, забезпечених активами, що призвело до поточних тимчасових фінансових труднощів. Ця ситуація завдала шкоди співробітникам FF по всьому світу, зачепивши наших постачальників, наших партнерів та всіх наших клієнтів.

Ми вдячні всім співробітникіам, які готові залишитися і продовжувати працювати над виробництвом та доставкою FF91, а також тим, хто буде тимчасово перебувати на місці.

Ми будемо продовжувати рухатися вперед з виробництвом розкішного автомобіля Hyper Performance FF91. Ми сподіваємось подолати фінансову кризу протягом 2-3 місяців.”

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