Ідея компактного і доступного міського електрокара вже давно витає у повітрі.

У Мережу просочились перші шпигунські фото ультра-компактного міського хетчбека, прообразом якого був концепт Honda Urban EV.

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Компакт виконаний у ретро-стилі був обіцяний з появою на стенді Хона у Франкфурті у вигляді концепта Urban EV. Камуфляж не заважає розгледіти, що форми кузову тестового мула в точності повторюють обриси демо-кара. Та навідміну від концепта серійний хетчбек матиме п’ятидверний кузов. І відео-камери, замість дзеркал заднього виду!

Фото: тестовий автомобіль серійного електрокара на основі концепту Honda Urban EV / InsideEVs

За неофіційною інформацією, серійний Urban EV матиме функцію швидкої зарядки батарей, котра дозволить за 15 хвилин поповнити запас ходу на 240 км.

Міський електрокар буде глобальною моделлю продаватиметься по усьому світу. Виробництво Honda Urban EV має розпочатись наступного року.

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