Honda CR-V шостого покоління дебютує в Європі, в тому числі з гібридом, що підзаряджається.

Honda представила CR-V шостого покоління на європейському ринку. Зовні новий кросовер виглядає практично ідентично своєму північноамериканському брату, хоча під капотом є деякі серйозні відмінності.

До речі ще один кросовер від Honda – ZR-X

CR-V зберіг загальний силует свого попередника, але отримав нову виразну передню панель зі сміливою великою решіткою радіатора, оточеною парою витончених фар. Кожна з двох доступних силових установок для Європи має власний дизайн решітки радіатора.

Ззаду зміни у порівнянні з попереднім поколінням CR-V менш помітні: задні ліхтарі зберегли свою базову форму, але отримали нову внутрішню графіку.



Мабуть, більш важливим є той факт, що новий CR-V виріс у розмірах. Для 2023 модельного року кросовер став ширшим, довшим і вищим, що забезпечує більше місця для пасажирів.

Honda, здається, особливо пишається роботою, яку вона виконала з інтер’єром. Крім того, що салон став більш висококласним, ніж раніше, тепер тут краща оглядовість завдяки нижчим переднім кутам і більш пласкому капоту.

Також цікаво тест-драйв минулого покоління Honda CR-V

У той час як американська модель має базові комплектації з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, на Старому Континенті немає трансмісії з використанням чистого бензину. Гібрид CR-V використовує 2,0-літровий бензиновик за циклом Аткінсона, який підтримується двома електродвигунами.

Новий кросовер також отримав опцію плагін-гібриду для Європи, яка поєднує той самий ДВЗ, два електродвигуни та більший акумулятор. Запас ходу лише на електричній енергії становить до 82 кілометри. Honda не надає більше інформації, хоча каже, що акумулятор можна повністю зарядити всього за 2,5 години.