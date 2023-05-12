Honda CR-V шестого поколения представлена в Европе, в том числе с подзаряжаемым гибридом.

Honda представила CR-V шестого поколения на европейском рынке. Внешне новый кроссовер выглядит практически идентично своему североамериканскому брату, хотя под капотом есть некоторые серьезные отличия.

Кстати говоря еще один кроссовер от Honda – ZR-X

CR-V сохранил общий силуэт своего предшественника, но получил новую выразительную переднюю панель со смелой большой решеткой радиатора, окруженной парой изящных фар. Каждая из двух доступных силовых установок для Европы имеет свой дизайн радиаторной решетки.

Cзади изменения по сравнению с предыдущим поколением CR-V менее заметны: задние фонари сохранили свою базовую форму, но получили новую внутреннюю графику.



Пожалуй, более важен тот факт, что новый CR-V вырос в размерах. Для 2023 модельного года кроссовер стал шире, длиннее и выше, что обеспечивает больше места для пассажиров.

Honda, кажется, особенно гордится работой, которую она проделала с интерьером. Кроме того, что салон стал более высококлассным, чем раньше, теперь здесь лучшая обзорность благодаря низшим передним углам и более плоскому капоту.

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В то время как американская модель имеет базовые комплектации с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, на Старом Континенте нет трансмиссии с использованием чистого бензина. Гибрид CR-V использует 2,0-литровый бензиновик по циклу Аткинсона, поддерживаемый двумя электродвигателями.

Новый кроссовер также получил опцию плагин-гибрида для Европы, которая сочетает тот же ДВС, два электродвигателя и больший аккумулятор. Запас хода только на электрической энергии составляет до 82 километров. Honda не предоставляет больше информации, хотя говорит, что аккумулятор можно зарядить полностью всего за 2,5 часа.