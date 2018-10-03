А також оновлений HR-V та арт-кар Civic Type R.

Головний дебютант стенду Honda у Парижі – новий гібридний кросовер CR-V, котрий споживає лише 5,3 літри бензину на 100 км шляху.

У липні японська компанія розкрила усю інформацію про новий європейський CR-V, однак до цього часу кросовер можна було побачити лише на фотографіях. Живий дебют попоулярної моделі лише дозволив познайомитись з машиною ближче.

Також цікаво: BMW 3 Серії та інші баварці, з якими можна поговорити

Фото: Нова Honda CR-V / Авто 24

Новий Honda CR-V отримав гібридну силову установку на основі 2-літрового бензинового двигуна з електромотором та електричним мотор-генератором. Силові агрегати забезпечують сукупну потужність у 185 к.с. та 315 Нм. японці заявляють, що гібридний кросовер споживає лише 5,3 літри пального на 100 км у змішаному циклі.

Фото: Honda HR-V 2019 / Авто 24

Оновлений HR-V компанія Honda також вперше показала на публіці. Новинка вже цього місяця з'явиться в автосалонах українських дилерів. На перших порах кросовер пропонуватиметься з півторалітровим бензиновим мотором, однак навесні 2019-го клієнтам запропонують на вибір ще пару агрегатів: бензиновий 1.5 VTEC Turbo та дизельний 1.6 i-DTEC.

Фото: Арт-кар Civic Type R Manga / Авто 24

Civic Type R ArtCar Manga був створений спеціально для Паризького автошоу і покликаний привернути увагу до хетчбека Civic Sport Plus.

Також цікаво: Усе буде електро: Mercedes у Парижі