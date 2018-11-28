Поява нової моделі не виключена і в Україні.

У Лос-Анджелесі компанія Honda представила абсолютно нову модель кросовера під назвою Passport.

Нова модель посяде місце у модельному ряді марки між CR-V і Pilot, а головним конкурентом Passport називають Subaru Forester.

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У нового кросоевера Honda спільна платформа з Pilot і оснащується “Пасспорт” таким же 3,5-літровим двигуном V6, котрий продукує 280 кінських сил, працюючи у парі з 9-ступінчатою автоматичною трансмісією.

Фото: Honda Passport / Honda

Базове виконання Honda Passport матиме передній привід, для решти ж комплектацій передбачено фірмову систему повного приводу Honda i-VTM4, котра вже застосовується у Pilot. Нова модель з повнопривідною трансмісією здатна буксирувати причепи вагою до 2,3 тонн. Хоча новий кросовер має чудові данні для пересування пересіченою місцевістю, його 20-дюймові колеса натякають на те, що він усе ж міський житель.

Honda стверджує, що Passport пропонує більше пасажирського простору, ніж будь-який інший автомобіль у цьому класі, а на додачу в кросовері ще й чимало місця для поклажі.

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Фото: салон Honda Passport / Honda

Загалом всередині Passport дуже нагадує Pilot, лише з кількома відмінностями. 8-дюймовий сенсорний екран із Apple CarPlay та Android Auto поставляється у базовому виконанні моделі. Просунуті версії отримають висококласну аудіосистему з 10 динаміками потужністю 590 ватт.

Нonda виділила новачку повний комплект систем активної безпеки Нonda Sensing, а також з камерою кругового огляду з видом згори.

У продаж в США Honda Passport надійде на початку наступного року і пропонуватиметься у чотирьох рівнях оснащення. Ціни поки не названі, однак очікується, що новий кросовер коштуватиме не набагато дешевше за Pilot.

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