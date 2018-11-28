Силові установки нового седана точнісінько такі ж, як у Пріус.

У дванадцятому поколінні Toyota Corolla стала гібридною. Седан 2020 модельного року отримав начиння від “молодшого брата”.

Двома тижнями раніше компанія Toyota представила нове покоління Corolla, а сьогодні, 28 листопада, на автошоу у Лос-Анджелесі презентувала седан Corolla з гібридною силовою установкою.

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Corolla Hybrid 2020 буде використовувати нове покоління силових агрегатів Toyota Hybrid Synergy Drive, запозичене у Prius. За цією назвою криється чотирициліндровий бензиновий двигун 1.8 та пара електромоторів. Разом з силовою установкою Пріуса седан Corolla Hybrid отримав і систему електричного повного приводу AWD-e.

Електрична енергія вироблятиметься у нікель-метал-гідридному тяговому акумуляторі, що розміщений у задній частині автомобіля. Corolla Hybrid також має режим електричного руху, який дозволяє автомобілю переміщатись на одній електроенергії, якщо в акумуляторі достатньо заряду.

Фото: Toyota Corolla Hybrid 2020 / Toyota

На додаток до повножирового режиму, Corolla Hybrid має ряд режимів приводу, що забезпечують різну поведінку трансмісії. Нормальний режим забезпечує автомобілю баланс між економічністю та динамікою, еко-режим знижує хвацькість мотору, однак робить його економічнішим, а спортивний додасть потужності, за рахунок додаткових витрат пального.

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Ключовими перевагами нового седана Corolla Hybrid компанія називає:

Повністю новий динамічний дизайн;

Силова установка нового покоління;

Витрата пального 4,7 літрів на 100 км у змішаному циклі;

Платформа TNGA для неперевершеного комфорту та керованості;

Комплекс активної безпеки Toyota Safety Sense 2.0 у базовому виконанні;

Стандартне оснащення Entune 3.0, сумісне з Wi-Fi Connect, Amazon Alexa та Apple CarPlay;

Початок продажів весною 2019 року.

7-дюймовий дисплей у панелі інструментів відображає стан і заряд гібридної системи або забезпечує підказками для допомоги у їзді. 2020 Corolla Hybrid оснащено інформаційно-розважальною системою Entune 3.0 із стандартним сенсорним екраном на вісім дюймів. Вона вміє взаємодіяти з сервісами Apple CarPlay та Amazon Alexa, а також здатна виконувати окремі функції використовуючи голосову вказівки водія.

Комплекс Toyota Safety Sense 2.0 включає адаптивний круїз-контроль, попередження про від'їзд зі смуги руху з підрулюванням, аварійне автоматичне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків та автоматичне включення сигналу аварійної зупинки у екстренних випадках.

У продаж новинка надійде на початку наступного року. Вартість буде оголошена ближче до старту продажів.

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