Гонорари від концертів співачка знову спрямувала на автомобілі для ЗСУ

Вчора ввечері, 6 листопада, на ФБ-сторінці української піснярки було розміщено коротке відео, де на заміській дорозі призупинилася довжелезна колона машин. На кілька секунд з'явилася в кадрі й сама Ірина.

І хоча кількість автомобілів, закуплених до передачі в армійські підрозділи не вказується, в режимі стоп-кадру нараховано 29 машин. На цій цифрі Авто24 наполягати не буде, оскільки машин може бути більше, але точно не менше.

Співачка озвучила відео коротким підписом: "Нова партія автівок, які нам вдалося закупити для ЗСУ! Слава Україні!". Коротко, але влучно.

З 14-секундного сюжету видно, що всі автомобілі пройшли попередню підготовку. Кожен кузов акуратно пофарбовано в матовий темно-зелений колір, притаманний військовій техніці.

Автомобілі направляються на якісь урочистості, про що свідчать великі полотнища синьо-жовтих прапорів, що виведені на древках з правих передніх вікон машин.

Ймовірно, за традицією десь на великій площі чи галявині буде проведено відеозйомку зі звітом української співачки. Так вона щоразу звітує, куди пішли гроші з концертів та добровільних пожертв шанувальників її творчості й тих, хто в такий спосіб вирішив фінансово підтримати придбання техніки для ЗСУ.