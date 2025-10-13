Hyundai презентував дешевшу Sonata з ефективнішим гібридом

Почнемо з Sonata SEL Sport, вартістю у 29 000 доларів. Як пише Carscoops, вона замінює одразу дві старі комплектації — SEL та SEL Convenience. Попри незначне подорожчання, оснащення стало щедрішим: шкіряне кермо, бездротова зарядка смартфона, 18-дюймові легкосплавні диски, підігрів сидінь і дзеркал, а також двозонний клімат-контроль.

Серед техніки — звичний 2,5-літровий атмосферний мотор потужністю 191 к.с. і 245 Нм, класична восьмиступенева АКПП і передній або повний привід. Пакет систем безпеки включає адаптивний круїз із функцією Stop & Go, а також системи утримання смуги, моніторингу “сліпих” зон і запобігання зіткненням із пішоходами та велосипедистами.

Однак, головна новина — нова базова Sonata Hybrid Blue, яка коштує від 29 050 доларів, тобто на понад дві тисячі дешевше за торішню гібридну версію. Вона отримала 2,0-літровий бензиновий двигун з електромотором на 192 к.с. сумарно, і показує видатну економічність — до 4,2 л/100 км на трасі.

Для порівняння, дорожчі версії Hybrid SEL та Limited споживають трохи більше — близько 5,0 л/100 км у змішаному циклі. Крім того, SEL Hybrid тепер має панорамний дах і стартує від 32 300 доларів.

Попри загальний відхід ринку в бік кросоверів, Hyundai продовжує розвивати Sonata як класичний сімейний седан — і тепер робить її доступнішою для тих, хто хоче комфорт, економію та сучасні технології без переплати.