Пікетувальники розраховують, що 18 грудня Кабмін під час засідання розгляне законопроєкт 2342 щодо бюджетного розмитнення автомобілів. Про це на мітингу під стінами Верховної Ради заявив очільник "євробляхерів" Олег Ярошевич.

Суть вимог "євробляхерів" полягає у лібералізації ставок розмитнення вживаних авто. Зараз розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650% від його митної вартості. Протестуючі вимагають, щоб розмитнення будь-якого авто, незалежно від віку, обходилось у 35-40% від його вартості.

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Олег Ярошевич зауважив, що наразі Кабмін, апарат президента і комітет податкової та митної політики ВР не відповідають на звернення представників "євробляхерів". При цьому саме висновку уряду не вистачає для подальшого просування законопроектів 2342 и 2345 до його розгляду нардепами.

Ярошевич підкреслив, що висновок дозволить передати документ для розгляду профільним комітетом податкової та митної політики. Далі, комітет нібито зможе дати свою оцінку законопроєкту.

Він заявив, що мітинг буде продовжено, допоки Кабмін не дасть свій висновок і поки прем'єр-міністр Гончарук не виконає своїх обіцянок перед власниками "євроблях". "Нас сьогодні обманюють і нас затягнули у процес, в якому ми не можемо дати задню", - сказав Ярошевич.

За його словами, влада мусить ухвалити законопроєкт, як і обіцяла, адже в іншому разі деякі українці, які мають "євробляхи", отримають під новий рік шалені штрафи у 170 тисяч гривень.

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