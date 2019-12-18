Пикетчики рассчитывают, что 18 декабря Кабмин во время заседания рассмотрит законопроект 2342 относительно бюджетной растаможки автомобилей. Об этом на митинге под стенами Верховной Рады заявил глава "евробляхеров" Олег Ярошевич.

Суть требований "евробляхеров" заключается в либерализации ставок растаможки подержанных авто. Сейчас растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости. Протестующие требуют, чтобы растаможка любого авто, независимо от возраста, обходилась в 35-40% от его стоимости.

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Олег Ярошевич отметил, что сейчас Кабмин, аппарат президента и комитет налоговой и таможенной политики ВР не отвечают на обращения представителей "евробляхеров". При этом именно заключения правительства не хватает для дальнейшего продвижения законопроектов 2342 и 2345 до его рассмотрения нардепами.

Ярошевич подчеркнул, что вывод позволит передать документ для рассмотрения профильным комитетом налоговой и таможенной политики. Далее, комитет якобы сможет дать свою оценку законопроекту.

Он заявил, что митинг будет продолжен, пока Кабмин не даст свое заключение и пока премьер-министр Гончарук не выполнит своих обещаний перед владельцами "евроблях". "Нас сегодня обманывают и нас затянули в процесс, в котором мы не можем дать заднюю", - сказал Ярошевич.

По его словам, власть должна принять законопроект, как и обещала, ведь в противном случае некоторые украинцы, которые имеют "евробляхи", получат под новый год бешеные штрафы в 170 тысяч гривен.

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