Індійський Renault Duster перевершив "європейця" за всіма параметрами: головні відмінності

Модель вийде на ринок навесні 2026 року й стане першою великою новинкою Renault у межах стратегії International Game Plan 2027. Формально це все ще Duster, але за оснащенням і технікою він грає вже зовсім в іншій лізі.

Зовнішність і платформа: знайомий дух, але нова основа

Індійський Duster побудований на новій модульній платформі Renault Group, яка вже використовується для глобальних моделей бренду. За розмірами він дуже близький до “нашого”, однак виглядає солідніше та сучасніше. Довжина становить 4343 мм, ширина — 1813 мм, висота — 1659 мм, а колісна база — 2657 міліметрів.

Автомобіль отримав чітко окреслені колісні арки й фірмовий напис DUSTER на решітці замість традиційного логотипа. Кліренс перевищує 210 мм, а геометрія кузова зберігає сильні сторони моделі: пристойні кути в’їзду та з’їзду й реальну придатність до легкого бездоріжжя.

Салон, якого ми не побачили в Європі

Найбільший контраст із європейським Duster починається в салоні. Інтер’єр індійської версії виглядає так, ніби Renault вирішила надолужити все, що роками ігнорувала на нашому ринку. Перед водієм встановлено 10,25-дюймову повноцінну цифрова панель приладів, у центрі — 10,1-дюймовий великий сенсорний дисплей мультимедіа з системою OpenR Link і вбудованими сервісами Google.

Навігація Google Maps, голосовий асистент й доступ до додатків через Google Play працюють без підключення смартфона. Додайте до цього атмосферне підсвічування, бездротову зарядку, сучасний електронний селектор коробки передач, вентиляцію сидінь і панорамний дах й стає зрозуміло, що індійський Duster позиціонують значно вище, ніж просто “доступний SUV”. На тлі цього європейський варіант кросовера виглядає помітно простіше й морально старішим, навіть у максимальних комплектаціях.

Гібрид, який змінює правила гри

Ключова відмінність нового Duster для Індії полягає у лінійці силових установок. Флагманом лінійки стане повноцінний гібрид E-Tech потужністю 160 кінських сил на базі 1,8-літрового двигуна, що працює за циклом Аткінсона.

До слова, це не м’який гібрид і не маркетинговий компроміс, а справжня гібридна система, адже вона має батарею на 1,4 кВт-год, два електромотори та автоматичну трансмісію з 15 режимами роботи. Renault заявляє, що в міських умовах до 80% поїздок можуть відбуватися без участі бензинового двигуна, а загальний запас ходу сягає приблизно тисячі кілометрів.

Для моделі з іміджем простого та надійного автомобіля це серйозний крок уперед, і саме такої силової установки бракує європейському Duster. Окрім гібрида, індійська модель отримає сучасні бензинові турбомотори, включно з 1,3-літровим агрегатом на 160 сил, який працює в парі з автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.

Безпека без компромісів

Ще одна несподіванка — рівень активної безпеки. Для індійського ринку Duster оснастили повним набором сучасних систем допомоги водієві. Йдеться про адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, утримання в смузі, контроль сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків і кругову камеру з тривимірним зображенням. Для моделі, яка колись вважалася максимально простою, це виглядає майже революційно.

Duster, який змушує замислитися

Індійський Renault Duster — це не “дешевша версія для іншого ринку”, а навпаки, приклад того, яким міг би бути Duster глобально. І хоча вартість моделі для Індії оголосять пізніше, гібридна силова установка, сучасна електроніка, багатше оснащення та серйозний рівень безпеки роблять його значно привабливішим за європейський варіант. Фактично Renault показала, що легендарна модель здатна на більше. Питання полягає лише в тому, чому це “більше” дісталося не всім ринкам...