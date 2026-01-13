Renault представила новий кросовер Filante: передовий флагман бренду

Filante задуманий не просто як новий автомобіль, а як демонстрація можливостей бренду у дизайні, технологіях та підході до глобальних ринків, зокрема Південної Кореї, Близького Сходу та Латинської Америки.

Filante — більше ніж модель

Назва Filante має глибоке історичне коріння. Вона відсилає одразу до двох важливих сторінок спадщини Renault. Перша — Étoile Filante, легендарний експериментальний болід, який у 1956 році встановив світові рекорди швидкості на соляних озерах Бонневілю. Друга — використання символу зірки у 1930-х роках для позначення найпрестижніших моделей бренду.

У 2025 році ім’я Filante знову з’явилося у концепт-карі Renault Filante Record 2025, який встановив рекорд ефективності, подолавши 1008 км менш ніж за 10 годин. Саме це поєднання технологій, дизайну та історії формує ідеологію серійного Filante — автомобіля, який має повернути Renault у преміальну лігу.

Дизайн: авангард, динаміка і власний характер

Зовні Renault Filante демонструє сміливий відхід від звичної дизайнерської мови європейських моделей марки. Хоча формально це SUV, його силует навмисно натхненний седанами й має плавну лінію даху, витягнуті пропорції та аеродинамічно опрацьовані поверхні. Автомобіль отримав унікальний світловий підпис, власну передню частину та скульптурну корму, що робить його візуально ближчим до преміальних конкурентів на кшталт Genesis GV80, BMW X5 чи Lexus RX. Такий дизайн був створений з урахуванням смаків корейського ринку, який цінує нестандартність і виразний стиль.

Інтер’єр: комфорт бізнес-класу та технології нового покоління

Салон Filante — високотехнологічний простір, повністю орієнтований на комфорт. Renault робить акцент на лаунж-кріслах, контурному підсвічуванні та матеріалах преміального рівня. Кожне місце в салоні розроблене з ідеєю максимального комфорту, а шумоізоляція відповідає високим стандартам сегмента. Окрему увагу приділено звуку, оскільки аудіосистема налаштована з акцентом на вимогливих меломанів, що підкреслює статус Filante як автомобіля для далеких подорожей і спокійного щоденного використання.

Цифрові технології та нові системи безпеки

Renault Filante отримав повністю підключене цифрове середовище з можливістю бездротових оновлень і персоналізації. Через застосунок My Renault власники зможуть дистанційно керувати функціями автомобіля та отримувати актуальну інформацію про його стан. Кросовер оснащується найсучаснішими системами допомоги водієві, серед яких одразу три нові для бренду:

система екстреного рульового маневру;

“розумне” цифрове дзеркало заднього виду;

система виявлення присутності дитини в салоні.

Усі ці технології працюють на зниження стресу за кермом і підвищення загального рівня безпеки.

Гібрид E-Tech 250: ставка на баланс потужності та ефективності

Під капотом Renault Filante встановлено оновлену версію гібридної системи E-Tech 250 к.с., розробленої на платформі CMA у співпраці з Geely. Силова установка поєднує бензиновий двигун, два електромотори та компактну батарею, забезпечуючи плавну динаміку й високу ефективність. Система доповнена мультирежимною автоматичною коробкою передач, яка оптимізує роботу агрегатів у різних сценаріях руху. Гібридна архітектура налаштована з урахуванням преміального позиціонування моделі — із фокусом на тишу, м’якість і впевнене прискорення.

Ключова роль Південної Кореї та глобальні амбіції

Renault Filante вироблятиметься на заводі в Пусані та відіграватиме центральну роль у зміцненні позицій бренду в Південній Кореї — ринку, де сегменти D і E формують понад половину всіх продажів. Саме тут Renault прагне кинути виклик домінуванню місцевих гігантів Hyundai та Kia. Запуск моделі відбудеться в березні 2026 року в Південній Кореї, після чого Filante поступово вийде на ринки Латинської Америки, а на початку 2027 року — у країни Перської затоки.

Filante — один із ключових елементів міжнародної стратегії Renault, у межах якої бренд інвестує близько 3 млрд євро у розширення модельного ряду за межами Європи. До 2027 року Renault планує, щоб кожен третій автомобіль, проданий поза Європою, був гібридним або електричним. Разом із моделями Kardian, Duster, Boreal і Koleos новий Filante очолює глобальну лінійку та символізує прагнення Renault перейти у більш прибуткові й престижні сегменти.