Renault представила новый кроссовер Filante: передовой флагман бренда

Filante задуман не просто как новый автомобиль, а как демонстрация возможностей бренда в дизайне, технологиях и подходе к глобальным рынкам, в частности Южной Кореи, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Читайте также: Nissan готовит электрический хэтчбек Wave с духом JDM-классики

Filante - больше чем модель

Название Filante имеет глубокие исторические корни. Оно отсылает сразу к двум важным страницам наследия Renault. Первая - Étoile Filante, легендарный экспериментальный болид, который в 1956 году установил мировые рекорды скорости на соляных озерах Бонневиля. Вторая - использование символа звезды в 1930-х годах для обозначения самых престижных моделей бренда.

В 2025 году имя Filante снова появилось в концепт-каре Renault Filante Record 2025, который установил рекорд эффективности, преодолев 1008 км менее чем за 10 часов. Именно это сочетание технологий, дизайна и истории формирует идеологию серийного Filante - автомобиля, который должен вернуть Renault в премиальную лигу.

Дизайн: авангард, динамика и собственный характер

Внешне Renault Filante демонстрирует смелый отход от привычного дизайнерского языка европейских моделей марки. Хотя формально это SUV, его силуэт намеренно вдохновлен седанами и имеет плавную линию крыши, вытянутые пропорции и аэродинамически проработанные поверхности. Автомобиль получил уникальную световую подпись, собственную переднюю часть и скульптурную корму, что делает его визуально ближе к премиальным конкурентам вроде Genesis GV80, BMW X5 или Lexus RX. Такой дизайн был создан с учетом вкусов корейского рынка, который ценит нестандартность и выразительный стиль.

Интерьер: комфорт бизнес-класса и технологии нового поколения

Салон Filante - высокотехнологичное пространство, полностью ориентированное на комфорт. Renault делает акцент на лаунж-креслах, контурной подсветке и материалах премиального уровня. Каждое место в салоне разработано с идеей максимального комфорта, а шумоизоляция соответствует высоким стандартам сегмента. Отдельное внимание уделено звуку, поскольку аудиосистема настроена с акцентом на требовательных меломанов, что подчеркивает статус Filante как автомобиля для дальних путешествий и спокойного ежедневного использования.

Также интересно: Электромобиль Renault установил рекорд эффективности: более 1000 км без подзарядки

Цифровые технологии и новые системы безопасности

Renault Filante получил полностью подключенную цифровую среду с возможностью беспроводных обновлений и персонализации. Через приложение My Renault владельцы смогут дистанционно управлять функциями автомобиля и получать актуальную информацию о его состоянии. Кроссовер оснащается самыми современными системами помощи водителю, среди которых сразу три новые для бренда:

система экстренного рулевого маневра;

“умное” цифровое зеркало заднего вида;

система обнаружения присутствия ребенка в салоне.

Все эти технологии работают на снижение стресса за рулем и повышение общего уровня безопасности.

Гибрид E-Tech 250: ставка на баланс мощности и эффективности

Под капотом Renault Filante установлена обновленная версия гибридной системы E-Tech 250 л.с., разработанной на платформе CMA в сотрудничестве с Geely. Силовая установка сочетает бензиновый двигатель, два электромотора и компактную батарею, обеспечивая плавную динамику и высокую эффективность. Система дополнена мультирежимной автоматической коробкой передач, которая оптимизирует работу агрегатов в различных сценариях движения. Гибридная архитектура настроена с учетом премиального позиционирования модели - с фокусом на тишину, мягкость и уверенное ускорение.

Ключевая роль Южной Кореи и глобальные амбиции

Renault Filante будет производиться на заводе в Пусане и играть центральную роль в укреплении позиций бренда в Южной Корее - рынке, где сегменты D и E формируют более половины всех продаж. Именно здесь Renault стремится бросить вызов доминированию местных гигантов Hyundai и Kia. Запуск модели состоится в марте 2026 года в Южной Корее, после чего Filante постепенно выйдет на рынки Латинской Америки, а в начале 2027 года - в страны Персидского залива.

Читайте также: Новый Ford Fiesta может вернуться, но уже как "француз"

Filante - один из ключевых элементов международной стратегии Renault, в рамках которой бренд инвестирует около 3 млрд евро в расширение модельного ряда за пределами Европы. К 2027 году Renault планирует, чтобы каждый третий автомобиль, проданный вне Европы, был гибридным или электрическим. Вместе с моделями Kardian, Duster, Boreal і Koleos новый Filante возглавляет глобальную линейку и символизирует стремление Renault перейти в более прибыльные и престижные сегменты.