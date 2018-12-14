Концепт буде представлений в Детройті у січні.

Новий концепт Infiniti відображатиме нову мову дизайну марки, створену спеціально для електрокарів.

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Шанувальники Infiniti досі чекають на серійне втілення проекту купе Black S з гібридною технологією F1, однак Infiniti радше випустить електричний кросовер, оскільки саме цей сектор ринку є зараз та у найближчій перспективі комерційно успішним. А тому на автошоу у Детройті наступного місяця японський виробник представить концепт з абсолютно новою мовою дизайну, якою “заговорять” серійні моделі електрокарів Infiniti.

На фото видно, що характерні м’які та хвилясті лінії Infiniti передались у спадок і концепту. При першому погляді може здатись, що концепт дводверний, однак навить на тизерному тизбраженні можна розгледіти прорізи другої пари дверей.

Тримаючи в голові образ останніх концептів Infiniti, наприклад, Prototype 10 або Q Inspiration, можна припустити, що це буде черговий витвір мистецтва виконаний з металу й скла. Ти більш важливо для японської марки показати щось справді грандіозне, оскільки 2 2019 році вона святкуватиме своє 30-річчя.

Як відомо, Infiniti планує розпочати масштабну електрифікацію починаючи з 2021 року. Тож концепт, який японці покажуть у Детройті, скоро може перетворитись на серійну модель електричного кросовера.

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