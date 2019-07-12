З броньованої вантажівки інкасаторів на дорогу висипалася купа грошей, де її розтягнули автомобілісти. Поліція просить все повернути по-хорошому.

Люди часто просять грошей. В уряду, начальства, родичів, вищих сил ... І деяким щастить - їх прохання чують і виконують.

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Викид в світ великої суми грошей стався на автомагістралі № 285 Атланти в США, де у броньовика інкасаторів раптом на повному ходу відкрилася задні двері і в розкритий отвір почали вилітати тисячі доларів. Люди, які їхали в цей час по дорозі, тут же зупинилися і почали збирати літаючі навколо і що лежать на дорозі купюри, повідомляє видання Atlanta Journal-Constitution. Пощастило? Так! Але з точки зору закону вони тепер злодії.

В даний час департамент поліції Данвуді просить людей повернути гроші, які випали з вантажівки. Особистості збирачів вже відомі правоохоронним органам: номера десятків автомобілів, які зупинялися для збору манни, визначені, і правосуддя ось-ось здійсниться.

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Деякі громадяни вже піддалися на вмовляння повернути зібрані гроші: один приніс 2100 доларів, інший - 500 доларів. На цьому поки все ... Більшій частині суми як і раніше не вистачає, а нові господарі грошей можуть бути засуджені за всією суворістю закону штату Джорджія №16-8-6:

Особа вчиняє злочин, пов'язаний з розкраданням втраченого або втраченого майна, коли воно отримує контроль над майном, яке, як він знає або дізнається, було втрачено, і приймає майно в своє користування без попереднього прийняття належних заходів для повернення майна власнику.

Сержант Роберт Парсонс розповів виданню, що люди, які повернуть гроші, не будуть притягуватися до відповідальності. Ті ж, хто привласнив понад 1500 доларів, згідно з місцевими законами, можуть і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

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