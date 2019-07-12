Из бронированного грузовика инкассаторов на дорогу высыпалась куча денег, где ее растянули автомобилисты. Полиция просит все вернуть по-хорошему.

Люди часто просят денег. У правительства, начальства, родственников, высших сил... И некоторым везет – их просьбы слышат и выполняют.

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Выброс в мир большой суммы денег произошел на автомагистрали № 285 Атланты в США, где у броневика инкассаторов вдруг на полном ходу открылась задняя дверь и в раскрытый проем начали вылетать тысячи долларов. Люди, которые ехали в это время по дороге, тут же остановились и начали собирать летающие вокруг и лежащие на дороге купюры, сообщает издание Atlanta Journal-Constitution. Повезло? Да! Но с точки зрения закона они теперь воры.

В настоящее время департамент полиции Данвуди просит людей вернуть деньги, которые выпали из грузовика. Личности собирателей уже известны правоохранительным органам: номера десятков автомобилей, которые останавливались для сбора манны, определены, и правосудие вот-вот осуществится.

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Некоторые граждане уже поддались на уговоры вернуть собранные деньги: один принес 2100 долларов, другой – 500 долларов. На этом пока все... Большей части суммы по-прежнему не хватает, а новые хозяева денег могут быть осуждены по всей строгости закона штата Джорджия №16-8-6:

Человек совершает преступление, связанное с хищением утраченного имущества, когда он получает контроль над имуществом, которое, как он знает или узнает, было утрачено, и принимает имущество в свое пользование без предварительного принятия надлежащих мер для возврата имущества владельцу.

Сержант Роберт Парсонс рассказал изданию, что люди, которые вернут деньги, не будут привлекаться к ответственности. Те же, кто присвоил более 1500 долларов, согласно местным законам, могут и будут привлечены к уголовной ответственности.

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