Іспанія оновила вимоги ПДР: кого торкнуться зміни

В цих доповненнях розбиралися експерти 40ton.net, які виділили дві найголовніші теми, що випливають з урядового документа.

Одна з них стосується більш конкретних правил щодо погодних та дорожніх умов, а інша спрямована на безпеку експлуатації автопоїздів великої довжини та важкої ваги.

Нові обмеження для швидкої допомоги

Якщо видимість менш як 150 метрів, автомобілі екстреної медичної допомоги повинні залишити дорогу.

Заборонено працювати під час офіційних попереджень про сильний вітер або опади.

Обгін заборонено:

на схилах з ухилом понад 4%;

на віадуках довжиною понад 150 м;

у тунелях.

Загалом же при червоному (найсуворішому) попередженні завантажені автомобілі мають зупинятись, а при помаранчевому з дороги мають зійти й перечекати негоду порожні вантажівки.

Вимоги до потужності важких автопоїздів

Іспанський уряд встановив нові технічні параметри для 32-метрових 72-тонних автопоїздів (тягач із двома напівпричепами):

Мінімальна потужність – 5 кВт (6,8 к.с.) на тонну повної маси. для 72 тонн це означає щонайменше 490 к.с.

5 кВт (6,8 к.с.) на тонну повної маси. для 72 тонн це означає щонайменше 490 к.с. Для маршрутів з ухилом понад 5% і довжиною понад 1 км — потужність має бути 6 кВт (8,16 к.с.) на тонну, тобто мінімум 588 к.с.

Такі параметри забезпечують лише декілька моделей з найпотужнішими двигунами:

MAN D38 (15,2 л);

Mercedes-Benz OM 473 (15,6 л);

Scania V8 (16,4 л);

Volvo D17 (17,3 л).

Жодних вимог до конфігурації мостів не встановлено – головна умова, щоб EMS-блок міг рушати з місця на мокрій поверхні.