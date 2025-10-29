Испания обновила требования правил дорожного движения: кого коснутся изменения

В этих дополнениях разбирались эксперты 40ton.net, которые выделили две самые главные темы, вытекающие из правительственного документа.

Одна из них касается более конкретных правил относительно погодных и дорожных условий, а другая направлена на безопасность эксплуатации автопоездов большой длины и тяжелого веса.

Новые ограничения для скорой помощи

Если видимость менее 150 метров, автомобили экстренной медицинской помощи должны покинуть дорогу.

Запрещено работать во время официальных предупреждений о сильном ветре или осадках.

Обгон запрещен:

на склонах с уклоном более 4%;

на виадуках длиной более 150 м;

в туннелях.

В целом же при красном (самом строгом) предупреждении загруженные автомобили должны останавливаться, а при оранжевом с дороги должны сойти и переждать непогоду пустые грузовики.

Требования к мощности тяжелых автопоездов

Испанское правительство установило новые технические параметры для 32-метровых 72-тонных автопоездов (тягач с двумя полуприцепами):

Минимальная мощность – 5 кВт (6,8 л.с.) на тонну полной массы. Для 72 тонн это означает не менее 490 л.с.

5 кВт (6,8 л.с.) на тонну полной массы. Для 72 тонн это означает не менее 490 л.с. Для маршрутов с уклоном более 5% и длиной более 1 км – мощность должна быть 6 кВт (8,16 л.с.) на тонну, то есть минимум 588 л.с.

Такие параметры обеспечивают лишь несколько моделей с самыми мощными двигателями:

MAN D38 (15,2 л);

Mercedes-Benz OM 473 (15,6 л);

Scania V8 (16,4 л);

Volvo D17 (17,3 л).

Никаких требований к конфигурации мостов не установлено – главное условие, чтобы EMS-блок мог трогаться с места на мокрой поверхности.