Вілла-готель Miataland пропонує обмежений вибір номерів, тому бажаючим замовити кімнату, краще робити це заздалегідь.

Андреа Манчіні – пристрасний шанувальник марки Mazda і особливо компактного спорткара MX-5 Miata. Його приватний готель повністю присвячений цьому автомобілю і більше нагадує музей. Тільки з басейном та гостинними номерами.

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Любов Андреа до Mazda MX-5 Miata розпочалась з першої ж поїздки. Працюючи продавцем-стажером у дилера Ford в 1990-х, йому довелось проїхатись на “Міата” першого покоління, однієї з клієнток. “Я сів за кермо, це було щастя!”. Шкодую, що продав той автомобіль, але зробив це, лише щоб купити MX-5 другого покоління. До цих пір Манчіні став палким шанувальником цих автомобілів і зібрав цілу колекцію. А також колекцію шоломів та рулів.

Усе його зібрання стало частиною декору вілли-готелю Miataland. Вона знаходиться неподалік міста Перуджа в центральній Італії. Вілла зведена більше 200 років тому, стоїть на пагорбі з мальовничою панорамою, і пропонує кілька люксових номерів для гостей. Втім, місця для машин, здається, відведено значно більше. Абсолютно усе в готелі має тематичний зміст, від меблів (крісла MX-5), оббивки у фірмових кольорах до шріфту назви готелю.

На першому поверсі готелю розміщена експозиція з фанатськими колекційними предметами: масштабними моделями, тематичними книжками про Miata англійською, італійською та японською мовами, шоломами та кермами. На нижньому поверсі знаходиться гараж, у якому під чохлами дбайливо зберігаються усі покоління MX-5 Miata, переважно з особливою історією.

Фото: Miataland Resort / Top Gear, The Drive, No Car No Fun

Манчіні дозволяє гостям готелю сідати за кермо своїх MX-5, що ще більше приваблює до нього туристів. Час від часу віллу повністю займають представники автоклубів Mazda з усього світу. До слова, відомим шанувальником Miata є батько шведських гіперкарів Крістіан фон Кьонігсегг.



Miataland має гарні відгуки на Booking (з позначкою, рекомендовано для парного відпочинку). У вартість номерів включені сніданки, звичайна кімната за ніч обійдеться у 165 євро, а за люкс доведеться віддати 195 євро.

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