Iveco EuroTech 2002 року випуску досяг пробігу 3 мільйони км без розбирання двигуна

Представництво італійського бренду в Латинській Америці Iveco Latin America опублікувало оригінальну фотографію магістрального тягача EuroTech, що досяг 3 000 000 кілометрів пробігу. Як пише supertruck.com.ar, автомобіль виготовлено на італійському заводі в Аргентині.

Якщо для сторонніх це просто автомобіль-рекордсмен, то для його власника це частинка життя. Карлос Енріке Гонсалвес да Сілва вважає свою машину партнером по бізнесу та зразком стійкості й співпраці на бразильських дорогах.

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За словами власника, вантажівка Iveco EuroTech у модифікації 450E37 проїхала три мільйони кілометрів без необхідності розкривати двигун. Вона виготовлена в Аргентині у 2002 році, її куплено з рук у 2018 році. У сервісному центрі Iveco запевняють, що одометр не мав втручання, показник оригінальний.

"Ця вантажівка – мій супутник. Я розмовляю з нею, я знаю її звук, я знаю, коли вона повідомляє мені, що щось не так. А найбільше вражає те, що вона практично не потребує технічного обслуговування", – каже Карлос, який перевозить сухі вантажі (харчові продукти, засоби гігієни тощо) переважно до штатів Рондонія, Акре та Мату-Гросу.

При цьому слід зауважити, що тривісний магістральний тягач з напівпричепом ходить маршрутами у малонаселеному сільськогосподарському штаті. Його прикра географічна особливість у тому, що тамтешні дороги не завжди мають асфальтове покриття.

Карлос каже, що придбання такої вантажівки було несподіваною можливістю започаткувати власний маленький бізнес, оскільки попередня компанія відмовилася від вантажівок на користь новіших, сучасніших моделей й виставила EuroTech на продаж. А у нього вона ось уже восьмий рік ходить навіть краще за сучасні моделі, а за споживанням пального подекуди навіть краща.

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Карлос на своєму Iveco EuroTech проїжджає в середньому 14 000 кілометрів на місяць. Секрет такої довговічності й безвідмовної продуктивності, за словами водія, полягає в ретельному профілактичному обслуговуванні.

"Двигун – це та частина, яка отримує найбільше похвал від свого власника. Я захоплююся його точністю. Це потужний, надійний і безстрашний двигун", – каже Карлос.

Автомобіль оснащений 13,8-літровим рядним 6-циліндровим двигуном Iveco 8210.42.KA, що відповідає стандартам Euro II. Завдяки системі впорскування Bosch PDE 30 (насос-форсунки) та осьовому турбокомпресору він видаває 370 кінських сил і 1750 Нм крутного моменту.

З ведучим мостом Rockwell U180 з одним редуктором та 13-ступеневою коробкою передач Eaton автомобіль легко тягне до 45 тонн.

У службі маркетингу Iveco в Латинській Америці результатом безпроблемного пробігу 23- річної машини задоволені, вважаючи такий показник найкращим інструментом для просування техніки на латиноамериканському ринку.