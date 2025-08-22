Кабмін розширив список пільговиків на автоцивілку

Про надання пільг повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. "Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни", - написала вона.

"Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", – додала посадовець.

Надаємо, що у червні минулого року Володимир Зеленський підписав закон про підвищення тарифів на "автоцивілку" до європейського рівня. Відтоді вартість страхових полісів зросла майже в чотири рази. Внаслідок цього значно зросли доходи страхових компаній – тепер страховики збирають майже в чотири рази більше коштів, ніж виплачують.