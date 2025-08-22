Кабмин расширил список льготников на автогражданку

О предоставлении льгот сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны", – написала она.

Читайте также: Как будет работать 50% скидка на автогражданку для льготников: разъяснение МТСБУ

"Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", – добавила чиновник.

Предоставляем, что в июне прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку" до европейского уровня. С тех пор стоимость страховых полисов выросла почти в четыре раза. Вследствие этого значительно выросли доходы страховых компаний – теперь страховщики собирают почти в четыре раза больше средств, чем выплачивают.