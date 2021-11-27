Для малодосвідчених водіїв питання неначе безглузде, але камера і парктронік насправді не замінюють одне одного, а швидше доповнюють. Що з цих двох девайсів корисніше – розберемося разом.

Так повелося, що камера вважається більш досконалим помічником при паркуванні та маневруванні у тісному просторі. Але ті, хто має досвід користування нею і парктроніком, говорять, що це дві трохи різні речі.

Недорогі комплекти камери заднього огляду не мають естетичного оформлення кріплень камери та екрана

Камера перш за все відображає загальну картину позаду автомобіля, а парктронік показує конкретну відстань до найближчої перешкоди. Що водієві важливіше в конкретний момент руху назад? Певно, таки відстань до найближчої перешкоди, аби уникнути зіткнення. При тому, що парктронік, як і камера, відображає ситуацію в динаміці, постійно оновлюючи інформацію.

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Недаремно ж на багатьох сучасних моделях у заводських комплектаціях одночасно присутні і камера, і пристрій з ультразвуковими датчиками, який на додачу до кольорової картинки на екрані звуками повідомляє про відстань до перешкоди.

Екран парктроніка потребує місця на торпедо або склі для зручного розташування, але допомагає те, що він зазвичай невеликий

Для розширення можливостей камери, точніше, для наближення її функціоналу до певних можливостей парктроніка, на картинку багатьох камер електроніка накладає таку собі лінійку – лінії, які червоним, жовтим та зеленим кольором показують, наскільки зменшилася відстань до об’єкта. Це корисна опція, але вона не позбавляє водія необхідності дивитися на екран замість вікон.

Штатні камери заднього огляду крім лінійок відстані часто малюють прогнозовану траєкторію руху автомобіля

Як встановити камеру та парктронік

Суттєва різниця між камерою та парктроніком також у сенсі самостійного обладнання ними автомобіля – не в заводському конвеєрі, а в умовах СТО. Для інсталяції парктроніка доводиться свердлити отвори у бампері, а часто і демонтувати сам бампер. Це не дуже проста операція, до того ж багато хто з власників не бажає робити це з точки зору збереження “заводської” автентичності. Встановлення камери у цьому плані зазвичай простіше, оскільки часто є можливість не врізати її “в тіло” задка, а “накласти” її на ту чи іншу поверхню разом з таким собі кожухом.

Камери заднього виду часто продаються у вигляді елемента, що вбудовується в облицювання задньої частини кузова

Є особливості й з екранами. Дисплейчик парктроніка невеликий і зручний для кріплення, але його поява часто порушує стилістичну гармонію в інтер’єрі. Екран камери зазвичай більший і знайти місце для нього ще складніше – але іноді камеру можна підключити до рідного екрана автомобіля чи не штатної мультимедійної системи.

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З цієї ж причини велике поширення отримали камери і парктроніки з екраном у салонному дзеркалі заднього огляду (воно накладається на штатне дзеркало). Але цей варіант доволі дорогий – тобто, дешеві комплекти із дзеркалом з екраном теж продаються, але вони недовговічні.

Екран парктроніка або камери сьогодні часто вмонтовують у накладне дзеркало. Уникайте дешевих варіантів – вони служать недовго

Отже, переваги й недоліки кожного з видів контролю задньої зони такі:

Камера

Плюси Показує цілісну ситуацію позаду машини

Огляд на велику відстань

Можна підключити до наявного дисплея мультимедіа Мінуси Відволікає зорову увагу від вікон та дзеркал

Не завжди дає точну інформацію про відстань

Забруднюється у негоду

Потребує повноцінного дисплею



Парктронік

Плюси Інформує про найважливіше для водія.

Не відволікає зорову увагу водія

Простіше інсталяція в бюджетне авто (не потрібен монітор) Мінуси Невелика “далекобійність” (1,5 – 2 м)

Треба свердлити бампер

Розміщення нештатного екрана в інтер’єрі.

Рекомендація Авто24

Якщо порушено питання встановлення на автомобіль засобів для полегшення паркування, можна підійти до справи поетапно. Так, спочатку можна встановити парктронік, а потім, по мірі поповнення бюджету, і камеру. Чи навпаки. Здебільшого ці системи незалежні, тож окрема інсталяція буде в цілому логічною. Хоча в ідеалі при протягуванні через салон дротів до екрана парктроніка було б розумним протягнути поряд і кабель, який йтиме від багажника до монітора камери – щоб не розбирати оббивку двічі.

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