Спроба обрати відеореєстратор для автомобіля у багатьох водіїв викликає безнадійний сум – пропозиція десятків схожих моделей спроможна кинути у відчай навіть бувалого експерта з шопінгу. “Авто24” пропонує найважливіші критерії для вибору реєстратора.

Можливості будь-якого відеореєстратора для автомобіля діляться на два сегменти. По-перше, це його спроможність записувати за можливості якісне відео в будь-яких умовах. А по-друге, це об’ємний перелік додаткових функцій, які частково відеозапису не стосуються.

Наявність реєстратора в машині дисциплінує її водія, адже камера записує у тому числі і його помилки та порушення

Якість запису

Під якістю запису у відеореєстратора мається на увазі дещо інше, аніж у відеокамери. Сочність картинки та точність передачі відтінків не мають великого значення, на дорозі головне – фіксувати деталі (в першу чергу маються на увазі написи на номерних знаках). Причому важливо, щоб ця детальність зберігалася за будь-яких умов освітлення. Яке під час руху машини постійно змінюється: авто рухається то сонячною стороною вулиці, то в тіні, а то і геть заїжджає в тунель або повертає проти низького сонця.

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Якість запису у таких умовах визначається трьома факторами: роздільною якістю (кількість пікселів у кадрі), об’єктивом та матрицею. Тому достеменно зрозуміти, наскільки детальну картинку створює реєстратор лише за кількістю пікселів не можна. Тим більше, що майже в кожній моделі зараз використовуються електронні алгоритми обробки зображення, які допомагають поліпшити зображення у важких умовах зйомки – HDR, WDR та інші.

Якість зйомки реєстратора проявляється у складних умовах: присмерк, ніч, контрове світло тощо. Орієнтуватися можна за номерними знаками

Найпростіший спосіб обрати модель з найбільш якісною картинкою – передивитися відеозаписи з кількох моделей-претендентів, зняті в однакових умовах. Причому намагайтеся знайти в інтернеті реальні записи від незалежних тестувальників, а не офіційні ролики фірмових маркетологів, які можуть бути записані в ідеальних умовах з рівномірним освітленням.

Порівнювати треба записи у непростих умовах: в дощ, у примерках, вночі, з контровим світлом у вигляді зустрічних фар та сонця, при в’їзді в тунелі та виїзді з нього. Доступний усім критерій для порівняння – відстань, з якої можна чітко прочитати номери автомобілів.

Саме серед дорогих моделей реєстраторів є моделі без екрана. Усі налаштування – через смартфон власника

Функціонал

Додаткові можливості реєстратора означають крім іншого додаткові витрати при купівлі. Наприклад, крім запису на картку під час руху, реєстратори можуть нести чергування під час парковки – або ведучи безперервний запис, або вмикаючись, коли у кадрі з'являється якійсь об’єкт. Також реєстратор може слідкувати за дотриманням дистанції, смуги руху, накладати на картинку показання швидкості машини та геолокацію. Вирішуйте самі, що з цього вам потрібно, а що ні, хоча деякі з функцій стали для верхнього сегменту цього продукту обов’язковими.

До додаткового функціоналу автореєстраторів входять навіть системи безпеки

Формфактор

Важливий момент – фізична форма приладу та спосіб його кріплення до скла або торпедо. По-перше, важливий спосіб кріплення кронштейна до скла – присоска або скотч. В більшості випадків скотч буде більш доцільним. По-друге, для багатьох водіїв має значення, як реєстратор фіксується на кронштейні: іноді доводиться забирати його з автомобіля на час стоянки.

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Розміри девайса важливі, оскільки в деяких автомобілях він може затуляти огляд водієві. Також, якщо реєстратор завжди залишається на своєму місці в машині, при менших габаритах він менше приваблює увагу недобрих людей, які шукають, що поцупити із запаркованих авто.

Все більше моделей кріпляться до скла не присоскою, а міцним скочтем

Варто додати, що наявність власного екрана для реєстратора в наш час необов’язкова, оскільки в кожного водія є смартфон з Bluetooth, за допомогою якого можна побачити межі кадру і налагодити прилад. Ще один цікавий момент: деякі моделі реєстраторів підключаються не штекером у розетку підкурювача, а вимагають інтеграції у проводку. Це більш надійний спосіб, але краще довірити таке підключення електрику.

Бренд

Щодо торгової марки відеореєстратора ми не візьмемо на себе сміливість рекомендувати ту чи іншу. Проте, деякі поради можна дати. Перш за все зазначимо, що надійний спосіб придбати адекватний реєстратор – обрати марку, відому за іншими електронними гаджетами – аудіоапаратурою, побутовою технікою тощо. Але з іншого боку, у царині автомобільних реєстраторів панують власні фаворити, імена яких не завжди перетинаються з брендами лідерів електронного світу в цілому. Причому набір марок реєстраторів на ринках сусідніх країн суттєво відрізняється, і це теж доводиться враховувати: шукаючи відгуки найкращих моделей, обирайте авторів з України.

В деяких країнах заборонено розміщати щось на лобовому склі, тож комплектації з подіумом для торпедо потрапляють і до нас

Нарешті, журналістам Авто24 відомі кілька нескладних моделей реєстраторів, які без суттєвих відмінностей продаються під різними брендами, в тому числі з доброю репутацією. І це варто вважати позитивною ознакою для реєстратора.

Рекомендація Авто24

Якщо ви обмежені у коштах, радимо обирати модель без додаткових функцій, але за можливістю дорожчого бренду. В такому випадку ви отримаєте головне для реєстратора – надійність, адже ви купуєте цей прилад для безперервної фіксації подій. Між тим, серед недорогих відеореєстраторів помітно частіше трапляються браковані екземпляри, які можуть тривалий час висіти на склі мертвим вантажем, в той час, як водій думає, що запис картинки за вікном триває.

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