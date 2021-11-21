Попытка выбрать видеорегистратор для автомобиля у многих водителей вызывает безнадежную грусть – предложение десятков похожих моделей способно бросить в отчаяние даже бывалого эксперта по шопингу. “Авто24” предлагает важнейшие критерии для выбора регистратора.

Возможности любого видеорегистратора для автомобиля делятся на два сегмента. Во-первых, это его способность записывать по возможности качественное видео в любых условиях. А во-вторых, это объемный перечень дополнительных функций, которые частично видеозаписи не касаются.

Наличие регистратора в машине дисциплинирует ее водителя, ведь камеры записывают в том числе и его ошибки и нарушения

Качество записи

Под качеством записи у видеорегистратора подразумевается нечто иное, чем у видеокамеры. Сочность картинки и точность передачи оттенков не имеют большого значения, на дороге главное – фиксировать детали (в первую очередь имеются в виду надписи на номерных знаках). Причем важно, чтобы эта детальность сохранялась при любых условиях освещения. Которое во время движения машины постоянно меняется: авто движется то по солнечной стороне улицы, то в тени, а то и вовсе заезжает в тоннель или поворачивает против низкого солнца.

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Качество записи в таких условиях определяется тремя факторами: разделительным качеством (количество пикселей в кадре), объективом и матрицей. Поэтому доподлинно понять, насколько детальную картинку создает регистратор, по одному только количеству пикселей нельзя. Тем более, что почти в каждой модели сейчас используются электронные алгоритмы обработки изображения, которые помогают улучшить изображение в тяжелых условиях съемки – HDR, WDR и подобные.

Качество съемки регистратора проявляется в сложных условиях: сумерек, ночи, контровый свет и тому подобное. Ориентироваться можно по номерным знакам

Самый простой способ выбрать модель с наиболее качественной картинкой – пересмотреть видеозаписи с нескольких моделей-претендентов, снятые в одинаковых условиях. Причем старайтесь найти в интернете реальные записи от независимых тестировщиков, а не официальные ролики фирменных маркетологов, которые могут быть записаны в идеальных условиях с равномерным освещением.

Сравнивать надо записи в непростых условиях: в дождь, в сумерках, ночью, с контровым светом в виде встречных фар и солнца, при въезде в тоннели и выезде из него. Доступный всем критерий для сравнения – расстояние, с которого можно четко прочитать номера автомобилей.

Именно среди дорогих моделей регистраторов есть модели без экрана. Все настройки – через смартфон владельца

Функционал

Дополнительные возможности регистратора означают помимо прочего дополнительные расходы при покупке. Например, кроме записи на карту во время движения, регистраторы могут нести дежурство во время парковки – или ведя непрерывную запись, или включаясь, когда в кадре появляется какой-то объект. Также регистратор может следить за соблюдением дистанции, полосы движения, накладывать на картинку показания скорости машины и геолокацию. Решайте сами, что из этого вам нужно, а что нет, хотя некоторые из функций стали для верхнего сегмента этого продукта обязательными.

В дополнительный функционал авторегистраторов входят даже системы безопасности

Формфактор

Важный момент – физическая форма прибора и способ его крепления к стеклу или торпедо. Во-первых, важный способ крепления кронштейна к стеклу – присоска или скотч. В большинстве случаев скотч будет более целесообразным. Во-вторых, для многих водителей имеет значение, как регистратор фиксируется на кронштейне: иногда приходится забирать его из автомобиля на время стоянки.

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Размеры девайса важны, поскольку в некоторых автомобилях он может заслонять обзор водителю. Также, если регистратор всегда остается на своем месте в машине, при меньших габаритах он меньше привлекает внимание недобрых людей, которые ищут, что бы украсть из запаркованных авто.

Все больше моделей крепятся к стеклу не присоской, а прочным скочтем

Вероятно, стоит добавить, что наличие собственного экрана для регистратора в наше время необязательно, поскольку у каждого водителя есть смартфон с Bluetooth, с помощью которого можно увидеть границы кадра и отладить прибор. Еще один интересный момент: некоторые модели регистраторов подключаются не штекером в розетку прикуривателя, а требуют интеграции в проводку. Это более надежный способ, но лучше доверить такое подключение электрику.

Бренд

Относительно торговой марки видеорегистратора мы не возьмем на себя смелость рекомендовать ту или иную. Однако некоторые советы можно дать. Прежде всего отметим, что надежный способ приобрести адекватный регистратор – выбрать марку, известную по другим электронным гаджетам – видеоаппаратурой, бытовой техникой и тому подобное. Но с другой стороны, в сфере автомобильных регистраторов царят собственные фавориты, имена которых не всегда пересекаются с брендами лидеров электронного мира в целом. Причем набор марок регистраторов на рынках соседних стран существенно отличается, и это тоже приходится учитывать: ища отзывы о лучших моделях, выбирайте авторов с Украины.

В некоторых странах запрещено размещать что-то на лобовом стекле, поэтому комплектации с подиумом для торпедо попадают и к нам

Наконец, журналистам Авто24 известны несколько несложных моделей регистраторов, которые без существенных различий продаются под разными брендами, в том числе с хорошей репутацией. И это стоит считать положительным признаком для регистратора.

Рекомендация Авто24

Если вы ограничены в средствах, советуем выбирать модель без дополнительных функций, но по возможности более дорогого бренда. В таком случае вы получите главное для регистратора – надежность, ведь вы покупаете этот прибор для непрерывной фиксации событий. Между тем, среди недорогих видеорегистраторов заметно чаще попадаются бракованные экземпляры, которые могут длительное время висеть на стекле мертвым грузом, в то время как водитель думает, что запись картинки за окном продолжается.

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