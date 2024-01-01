Камери автофіксації штрафуватимуть за відсутність страхового полісу

Відповідно до нового закону 3720-IX «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» регламентовано новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса автоцивілки.

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Так стаття 9 нового закону містить наступний текст:

Перевірка наявності чинних договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється:

Відповідними підрозділами Національної поліції України під час здійснення регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі (у тому числі з використанням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів та в режимі фотозйомки, відеозапису), а також під час оформлення документів щодо порушення Правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди.

Таким чином камери автофіксації, котрі за чотири роки оштрафували водіїв на понад 2,1 мільярда гривень, матимуть ще більший потенціал і зможуть штрафувати автовласників не тільки за швидкість та рух смугами громадського транспорту, а й за відсутність страховки.

Важливо, що штраф буде накладатись не на водія, який керував автомобілем, а на юридичного власника автомобіля. Така норма має явні протиріччя з 61 статтею конституції України, яка прямо говорить: «Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер».

Однак справа стосовно відповідності автофіксації нормам Конституції України понад чотири роки перебуває на розгляді конституційного суду, а результату і досі немає.

Сума штрафу за відсутність поліса автоцивілки поки що залишається незмінною – 425 грн.