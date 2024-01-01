Камеры автофиксации будут штрафовать за отсутствие страхового полиса

В соответствии с новым законом 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" регламентирован новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса автогражданки.

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Так статья 9 нового закона содержит следующий текст:

Проверка наличия действующих договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности осуществляется:

Соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины при осуществлении регулирования дорожного движения и осуществления контроля за соблюдением Правил дорожного движения его участниками и за правомерностью эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети (в том числе с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и в режиме фотосъемки, видеозаписи), а также при оформлении документов о нарушении Правил дорожного движения и оформления материалов дорожно-транспортного происшествий

Таким образом камеры автофиксации, которые за четыре года оштрафовали водителей на более 2,1 миллиарда гривен, будут иметь еще больший потенциал и смогут штрафовать автовладельцев не только за скорость и движение по полосам общественного транспорта, но и за отсутствие страховки.

Важно, что штраф будет накладываться не на водителя, который управлял автомобилем, а на юридического владельца автомобиля. Такая норма имеет явные противоречия с 61 статьей конституции Украины которая прямо говорит: "Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер".

Однако дело относительно соответствия автофиксации нормам Конституции Украины более четырех лет находится на рассмотрении конституционного суда, а результата до сих пор нет.

Сумма штрафа за отсутствие полиса автогражданки пока остается неизменной – 425 грн.