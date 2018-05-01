Італійці відомі своєю пристрастю до кави. Саме вони придумали капучіно та мак'ято. А ще – перетворити великий американський пікап на люксовий "седан" з кавоваркою усередині.

Утілітарний Dodge Ram 1500 ніколи не мав такого вишуканого салону. Та й зовні колишній пікап виглядає на межі стилю та екстравагантності. Цей розкішний SUV кавового кольору називається Aznom Atulux.

За габаритами кастом Ram Atulux від італійського тюнінг-ательє Aznom Automotive близький до розкішного позашляховика Rolls-Royce Cullinan, що був нещодавно презентований світу. Коштує такий “Атулюкс” значно, удвічі дешевше за Куллінан. Вартість такого пікапа Ram 1500 минулого покоління з чотиридверною кабіною становить близько 50 тисяч доларів, ще двісті “з хвостиком” коштує тюнінг від Aznom.

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У інтер’єрі автомобіля для оздоблення використовується цінна порода деревини та високоякісна шкіра. Два пасажири задніх сидінь мають у своєму розпорядженні чималий простір, комфортні крісла з регулюваннями, міні-бар, кавоварку та ігрову консоль з парою моніторів та десятком динаміків мультімедійної системи.

Фото: Aznom Atulux (Dodge Ram 1500) / Aznom Automotive, Aznom S.r.l./Facebook



Додайте до розкішного салону потужний 5,7-літровий V8 з 396 “силами”, пневматичну підвіску, “прокачану” гальмівну систему та суцільну шумоізоляцію, аби оцінити творіння італійських майстрів тюнінгу.

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