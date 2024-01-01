Керівник Ryanair безкоштовно їздить на власному "Мерсі" смугами для громадського транспорту

Майкл О'Лірі живе в Дубліні й керує ірландською авіакомпанією Ryanair. Його позиціонують як прогресивного менеджера з нестандартними та економічно ефективними стратегіями. Успіху Майкла у роботі та побуті заздрять керівники провідних авіакомпаній Європи.

Його нешаблонний хід законно користуватися смугою для громадського транспорту у приватних справах, в поїздках на роботу чи на ділові зустрічі здивував не тільки поліцію, але й законотворців. Про цей феномен пише Tarmac Life.

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Він не афішував своє ноу-хау і роками користувався отриманим правом їздити на власному автомобілі смугою А, тобто громадського транспорту.

Рішення лежало на поверхні, хоча й було нетрадиційним. Майкл О'Лірі зареєстрував компанію таксі O'Leary cabs з одним ліцензованим автомобілем.

Таксі дозволено їздити по автобусних смугах. Його Mercedes-Benz S-Class 2007 року випуску з ліцензією Mullingar Hackney Carrier MG99 з номером таксі та певною атрибутикою возить Майкла повсюди.

Перша ліцензія обійшлася йому в 4000 фунтів стерлінгів плюс лічильник (таксометр), ціна на який не вказується. Щорічно власник таксомотора купує в Раді округу Вестміт нову ліцензію за майже 4980 фунтів стерлінгів (6000 євро). Це – справжнє таксі, за кермом сидить не гендиректор авіакомпанії, а найманий водій, офіційно оформлений на роботу. Він навіть вмикає лічильник і з тих показників сплачуються податки.

Таксі з ліцензією Mullingar Hackney Carrier MG99 в основному курсує між аеропортом Дубліна та домом Майкла. Фото: сайт officechai.com

Міністр транспорту Ірландії, дізнавшись про таке ноу-хау, нічого вдіяти не міг – все законно. Нестандартне рішення дозволяє Майклу О'Лірі у легально їздити автобусними смугами Дубліна, уникаючи великого руху і забезпечуючи швидшу поїздку.

Коли ЗМІ запитали його про зловживання ліцензуванням, О'Лірі відразу ж відповів: "Останній раз, коли я перевіряв, це була демократична республіка. Поки я плачу податки, я вільний робити зі своїми грошима те, що мені подобається".

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Використавши в транспортній компанії лише одне таксі, О'Лірі знайшов законну лазівку для економії часу та підвищення ефективності. Цей крок підкреслює його винахідливий підхід до розв'язання проблем, як це він робить в Ryanair, що став найуспішнішим лоукостером у світі: Дублінська компанія значно зблизила світ за допомогою дешевих квитків на літаки.

До речі, Майкл О'Лірі ще влітку 2023 року пообіцяв, що Ryanair взяла на себе підвищені зобов’язання прийти з низькими тарифами до/з України протягом 8 тижнів після відкриття повітряного простору. Таким чином, літаки цієї авіакомпанії будуть виконувати 600 рейсів щотижня з головних аеропортів Києва, а також зі Львова та Одеси, з’єднавши ці міста з більш ніж 20 столицями Євросоюзу.