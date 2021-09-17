Експерти Інституту досліджень авторинку визначили кількість та частку транспортних засобів цих категорій, придбаних фізичними та юридичними особами. Простими словами, скільки автомобілів купують приватні особи, а скільки — компанії.

З початку року українці придбали понад 1,1 мільйона транспортних засобів. Йдеться про продажі нових та вживаних легковиків, вантажівок, автобусів, причепів, напівпричепів та мототехніки.

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Внутрішні перепродажі

Більшість легкових авто, які придбали за перших вісім місяців 2021 року, купили приватні особи — таких операцій зареєстровано 570,4 тисяч (97,6% від загальної кількості). Юридичні особи купили 14,1 тисячі легковиків з пробігом, що становить 2,4% від усіх зафіксованих операцій.

Частка вживаних вантажних автомобілів, придбаних юридичними особами, більша: 14,9% серед усіх продажів (8 тисяч шт.). Фізичні особи купили відповідно 85,1% вантажних транспортних засобів.

Дивно, але фізичні особи також придбали 78,5% (3,8 тис. шт.) від загальної кількості операцій продажу автобусів з пробігом. Компанії відповідно зареєстрували на себе 21,5% (1 тис. шт.) вживаних транспортних засобів цієї категорії.

Вживані причепи та напівпричепи найбільше користувалися популярністю також серед приватних покупців: таких налічувалося 78,6% (11,5 тис. шт.). Компанії придбали 21,4% причепів та напівпричепів з пробігом (3,1 тис. шт.).

Абсолютна більшість вживаних мототехніки (99,2%, 12,2 тис. шт.) придбали приватні покупці, лише 0,8% (93 шт.) — компанії та організації.

Таким чином, 96,1% автомобілів з пробігом на внутрішньому ринку купують фізичні особи.

Кількість та частка придбаних вживаних транспортних засобів на внутрішньому ринку юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Імпорт вживаних авто

Вживані транспортні засоби з-за кордону ввозять як фізичні, так і юридичні особи. Проте все частіше особа, що ввозила авто, та особа, на яку автомобіль був вперше зареєстрований у сервісному центрі МВС, не співпадають. Так відбувається тому, що ввезти автомобіль могла юридична особа, а продати це “свіжопригнане” авто фізичній особі чи іншій компанії. Тому під час реєстрації в сервісному центрі першим власником буде саме кінцевий споживач.

Кількість та частка імпортованих з-за кордону та зареєстрованих в Україні вживаних транспортних засобів юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Абсолютну більшість вживаних легковиків з-за кордону (98,7%, 307,2 тис. шт.) зареєстрували за собою фізичні особи. Відповідно лише 1,3% автомобілів (4 тис. шт.) зареєстрували юридичні особи. Проте привезли з-за кордону приватні особи вживані легкові авто лише у 58,7% випадків (182,6 тис. шт.). Решту 41,3% (128,7 тис. шт.) імпортували юридичні особи.

Вживані вантажівки з-за кородону у більшості реєстрували фізичні особи (10,2%, 14,4 тис. шт.). Юридичні особи оформили на себе 29,8% вживаних імпортних вантажних авто (6,1 тис. шт.). Натомість більшість цих автомобілів в Україну ввезли юридичні особи: 95,1% від загальної кількості (19,5 тис. шт.).

Автобуси з пробігом у 59,2% випадків (462 шт.) реєстрували на себе приватні особи. Компанії відповідно оформили 40,8% вживаних автобусів з-за кордону (319 шт.). Проте з-за кордону їх ввозили у 87,5% саме юридичні особи (683 шт.).

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58,2 % вживаних причепів та напівпричепів реєстрували фізичні особи (4,3 тис. шт.), проте з-за кордону їх у більшості ввозили також юридичні особи (91,2% випадків, 6,8 тис. шт.).

Майже уся вживана мототехніка з-за кордону була зареєстрована за фізичними особами (99,%%, 5,3 тис. шт.), проте в Україну 79% із неї імпортували юридичні особи (4,2 тис. шт.).

Таким чином, станом на серпень 2021 вживані транспорті засоби з-за кордону у більшості купують фізичні особи (96,1% від загальної кількості), проте з-за кордону їх у 46,3% випадків привозять юридичні особи (159, 9 тис. шт.).

Імпорт нових авто

Нові транспортні засоби також з-за кордону ввозять як фізичні, так і юридичні особи.

Кількість та частка імпортованих з-за кордону та зареєстрованих в Україні нових транспортних засобів юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Нові легковики з-за кордону у 69,7% випадків купували фізичні особи (44,2 тис. шт.). Компанії відповідно зареєстрували 30,3% від загальної кількості придбаних нових легкових авто (19,2 тис. шт.). При цьому з-за кордону їх у 98,5% випадків ввозили компанії (62,6 тис. шт.).

Нові вантажівки у 90% випадків придбали юридичні особи (5,3 тис. шт.). З-за кордону в більшості випадків їх також імпортували компанії (96,1%, 5,6 тис. шт.).

Майже усі нові автобуси поставили на облік також компанії (96,6%, 285 шт.). Імпортували їх у 96,9% також юридичні особи (286 шт.).

Нові причепи та напівпричепи у 83,3% випадків купували юридичні особи (1,4 тис. шт.). При цьому 53,2% транспортних засобів цієї категорії в Україну ввезли фізичні особи (914 шт.).

98,3% нової мототехніки зареєстрували приватні покупці (27,7 тис. шт.). Водночас 99,8% усієї мототехніки в Україну імпортували юридичні компанії (28,2 тис. шт.).

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Авто, виготовлені в Україні

Серед нових транспортних засобів, виготовлених в Україні, найбільшим попитом протягом перших 8 місяців 2021 року користувалися причепи та напівпричепи. 92,9% із них придбали фізичні особи (20,8 тис. шт.).

Нові українські легковики у 51,2% випадків купили фізичні особи (3,2 тис. шт.), юридичні особи відповідно зареєстрували решту 48,8% (3,1 тис. шт.).

98,1% нових вантажівок, виготовлених в Україні, придбали юридичні особи (1,7 тис. шт.).

Майже всі нові автобуси, виготовлені в Україні, також були продані юридичним особам (98,6%, 425 шт.).

Кількість та частка виготовлених в Україні нових транспортних засобів, придбаних юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року