Автомобілі швидко втрачають в ціні, і це не дивно. Вони зношуються, старіють морально фізично. Однак існують авто, які лише дорожчають з віком. Ось десятка тих, які ще можна знайти в дідусевих гаражах.

Колекціонування автомобілів високого класу вимагає значних інвестицій. Тонни глибоких знань про автомобілі також обов’язкові.

Експерти з реєстру історії автомобілів carVertical проаналізували ринок вживаних машин та підготували список з 10 автомобілів, які не варто продавати через значне зростання їх вартості. Вони також використали свою базу даних carVertical, яка містить тисячі звітів про історію автомобілів, для вивчення деякої статистики щодо цих конкретних моделей.

Пропонуємо до вашої уваги остаточний список:

Alfa Romeo GTV (1993 – 2004)

Дизайнери Alfa Romeo завжди віддавали перевагу сміливим і незвичайним рішенням, одне з них – Alfa Romeo GTV.

Як і більшість купе того часу, Alfa Romeo GTV випускався з чотирьох- або шестициліндровим бензиновим двигуном. Найціннішою версією GTV була та, що обладнана чудовим шестициліндровим агрегатом Busso.

Двигун, який став тузом у рукаві Alfa Romeo, є основним чинником істотного зростання ціни на Alfa Romeo GTV. Хоча, як і більшість італійських автомобілів, його вартість не зростає такими темпами, як у німецьких аналогів, сьогодні добре доглянуті “альфи” оцінюються у понад 30 000 євро.

За даними перевірок історії автомобілів carVertical, 29% цих автомобілів мали різні дефекти, які могли вплинути на роботу машини.

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Audi V8 (1988 – 1993)

На сьогодні Audi A8 є флагманом бренду Audi, однак раніше таким статусом володіла Audi V8. Елегантний седан був доступний лише з двигуном V8. Деякі з більш потужних моделей також мали механічні шестиступінчасті коробки передач.

Audi V8 не настільки приголомшливий, як BMW 7 серії, або настільки престижний, як Mercedes-Benz S-класу, але він є важливим з інших причин. Audi V8 створив основу для Audi як прямого конкурента BMW та Mercedes-Benz. Більш того, Audi V8 набагато більш рідкісний, аніж його конкуренти, тому не дивно, що вартість цього елітного седана почала зростати.

Згідно зі звітами історії автомобілів carVertical, 9% перевірених моделей мали несправності, а 18% мали підроблений пробіг.

BMW 540i (1992 – 1996)

Протягом десятиліть 5 серія була авангардом класу елітних седанів. Проте, покоління E34 вдається зайняти золоту середину між значно старими та більш дорожчими E28 та E39, які все ще продовжують відчувати кризу середнього віку.

Восьмициліндровий варіант був доступний лише кілька років. Як наслідок, ця модель набагато рідше та менше зустрічається в Європі та США, ніж BMW M5. Крім того, потужність агрегату V8 дуже подібна до потужності BMW M5.

Найприємніший аспект цієї моделі – це доступність; поки вартість BMW M5 зашкалює, 540i коштує набагато дешевше, але це триватиме недовго.

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Jaguar XK8 (1996 – 2006)

Jaguar XK8, який дебютував на автомобільному ринку у 1990-х роках, мав кузов купе або кабріолет. Jaguar XK8 був одним із перших справжніх сучасних Jaguars, який підняв планку якості, технології та справжніх англійських цінностей.

Будьте готові витратити щонайменше від 15 до 20 тисяч євро на доглянуту машину. Адже Jaguar XK-R, який є дуже популярним серед автоколекціонерів, коштує ще дорожче.

Однак, за даними перевірки історії автомобілів, проведеної компанією carVertical, 29% автомобілів цієї моделі мали недоліки, а 18% – сфальсифікований пробіг.

Land Rover Defender (серія I, серія II)

Land Rover не приховує, що перші покоління позашляховика Defender були розроблені як багатофункціональні практичні засоби пересування для фермерів.

Але їхня здатність долати будь-які перешкоди, принесли Land Rover Defender статус дуже невибагливого позашляховика. Сьогодні цінність серії I та серії II може здивувати багатьох. Наприклад, позашляховики, які бачили хороші й погані дні, коштують від 10 до 5000 євро.

За даними перевірки історії автомобілів carVertical, 15% мали проблеми, а лише 2% – підроблений пробіг.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 – 1996)

Mercedes-Benz випустив у дорогу понад два мільйони автомобілів W124 за відносно довгий виробничий цикл. Деякі закінчили своє життя на сміттєзвалищі, але інші все ще подають ознаки життя.

Звичайно, найцінніші моделі W124 мали маркування 500E або E500 (залежно від року випуску). Однак, модифікації E300, E320 та E420 теж можуть бути настільки цінними, що за них боротимуться багато колекціонерів.

Аналіз перевірок історії автомобілів carVertical показав, що 14% цих автомобілів мали різні дефекти, а 5% – підроблений пробіг.

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Saab 9000 CS Aero (1993 – 1997)

Saab 9000 CS Aero – це більше, ніж просто седан середнього розміру. Він був представлений наприкінці виробничого процесу і вважався родзинкою серії Saab 9000 в останній рік його виробництва. У цьому конкретному випадку це виглядало так, наче крапкою позначили кінець речення чи оповідання.

Хоча Saab 9000 CS Aero – це, як можна припустити, досить рідкісний автомобіль у наші часи. Виробник не розкриває, скільки всього автомобілів було зроблено, тож ця конкретна модель може стати надійною інвестицією.

Аналіз перевірок історії автомобілів carVertical показав, що 8% мали великі або незначні дефекти.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Власники Toyota одностайно стверджують, що Toyota Land Cruiser – один з найкращих позашляховиків у світі. Хоча вони мають однакову назву, ці дві моделі мають набагато більше технічних та технологічних відмінностей, ніж можна було подумати. J80 вдалося поєднати прямолінійну простоту з повсякденною практичністю. J100 був куди більш розкішним, призначеним для тривалих подорожей, але з не меншою здатністю впоратись з бездоріжжям.

Широкий спектр цікавих функцій тепер дозволяє власникам позашляховиків J80 та J100 насолоджуватися надзвичайно високою залишковою вартістю. Навіть зразки, які бачили більшість найнебезпечніших та найвіддаленіших куточків світу, можуть досягати 40 000 євро.

Аналіз перевірок історії автомобілів carVertical показав, що 36% мали дефекти, а 8% – сфальсифікований пробіг.

Volkswagen Corrado VR6 (1991 – 1995)

За останні кілька десятиліть Volkswagen подарував людям безліч відмінних, але не завжди вартих похвали автомобілів. Винятком може бути лише Volkswagen Corrado VR6.

Незвичайний вигляд, винятковий двигун і гарна збалансована підвіска змусять глибоко задуматися, чому так мало людей купили цю машину на початку 1990-х років.

Тоді Volkswagen Corrado не був настільки популярним, як Opel Calibra, але сьогодні це можна вважати перевагою. Вартість шестициліндрових версій останнім часом почала істотно зростати, і очікується, що ця тенденція збережеться.

Аналіз перевірок історії автомобілів carVertical показав, що 14% Volkswagen Corrados мали дефекти, а 5% – підроблений пробіг.

Volvo 740 Turbo (1986 – 1990)

Ще у 1980-х роках Volvo 740 Turbo був доказом того, що татовий (або мамин) автомобіль, який викликає позіхання, міг бути не менш швидким, аніж Porsche 924.

Гнучкість Volvo 740 Turbo та здатність поєднувати практичність із захоплюючими характеристиками роблять його видатним прикладом автомобіля, який зростає у ціні. За прогнозами, цей процес продовжиться, особливо у найближчі роки.

Аналіз перевірок історії автомобілів carVertical показав, що 33% Volvo 740 Turbos мали дефекти, а 8% – сфальсифікований пробіг.

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Висновок

Інвестування грошей у транспортні засоби – це все ще поняття, яке не всі розуміють. Комусь це може здаватися занадто ризикованим, але, за умови володіння глибокими знаннями про автомобіль, воно може забезпечити гідну віддачу за відносно короткий час.

Однак, якщо ви розмірковуєте щодо придбання дорогоцінного автомобіля, перевірка історії транспортного засобу є обов'язковою. Це можна легко зробити за допомогою carVertical. Маючи такий малий відсоток інформації, як VIN-код або реєстраційний номер, покупці можуть визначити, чи коштує автомобіль своїх грошей, чи варто його уникати чи продовжувати вести перемовини про ціну.