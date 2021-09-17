Автомобили быстро теряют в цене, и это неудивительно. Они изнашиваются, стареют морально и физически. Однако существуют авто, которые лишь дорожают с возрастом. Вот десятка тех, которые еще можно найти в дедушкиных гаражах.

Коллекционирование автомобилей высокого класса требует значительных инвестиций. Тонны глубоких знаний об автомобилях также обязательны.

Эксперты из реестра истории автомобилей carVertical проанализировали рынок подержанных машин и подготовили список из 10 автомобилей, которые не стоит продавать из-за значительного роста их стоимости. Они также использовали свою базу данных carVertical, которая содержит тысячи отчетов об истории автомобилей для изучения некоторой статистики по этим конкретным моделям.

Предлагаем вашему вниманию окончательный список:

Alfa Romeo GTV (1993 – 2004)

Дизайнеры Alfa Romeo всегда отдавали предпочтение смелым и необычным решениям, одно из них – Alfa Romeo GTV.

Как и большинство купе того времени, Alfa Romeo GTV выпускался с четырех- или шестицилиндровым бензиновым двигателем. Самой ценной версией GTV была та, что оборудована великолепным шестицилиндровым агрегатом Busso.

Двигатель, который стал тузом в рукаве Alfa Romeo, является основным фактором существенного роста цены на Alfa Romeo GTV. Хотя, как и у большинства итальянских автомобилей, его стоимость не растет такими темпами, как у немецких аналогов, сегодня хорошо ухоженные “Альфы” оцениваются более чем в 30 000 евро.

По данным проверок истории автомобилей carVertical, 29% этих автомобилей имели различные дефекты, которые могли повлиять на работу машины.

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Audi V8 (1988 – 1993)

На сегодня Audi A8 является флагманом бренда Audi, однако ранее таким статусом обладала Audi V8. Элегантный седан был доступен только с двигателем V8. Некоторые из более мощных моделей также имели механические шестиступенчатые коробки передач.

Audi V8 не настолько потрясающий, как BMW 7 серии, или столь престижный, как Mercedes-Benz S-класса, но он важен по другим причинам. Audi V8 создал основу для Audi как прямого конкурента BMW и Mercedes-Benz. Более того, Audi V8 гораздо более редкий, чем его конкуренты, поэтому не удивительно, что стоимость этого элитного седана начала расти.

Согласно отчетам истории автомобилей carVertical, 9% проверенных моделей имели неисправности, а 18% имели поддельный пробег.

BMW 540i (1992 – 1996)

На протяжении десятилетий 5 серия была авангардом класса элитных седанов. Тем не менее, поколению E34 удается занять золотую середину между значительно более старыми и более дорогими E28 и E39, которые все еще продолжают испытывать кризис среднего возраста.



Восьмицилиндровый вариант был доступен всего несколько лет. В результате эта модель гораздо реже и меньше встречается в Европе и США, чем BMW M5. Кроме того, мощность агрегата V8 очень похожа на мощность BMW M5.

Самый приятный аспект этой модели – это доступность; пока стоимость BMW M5 зашкаливает, 540i стоит намного дешевле, но это продлится недолго.

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Jaguar XK8 (1996 – 2006)

Jaguar XK8, который дебютировал на автомобильном рынке в 1990-х годах, имел кузов купе или кабриолет. Jaguar XK8 был одним из первых настоящих современных Jaguars, который поднял планку качества, технологии и подлинных английских ценностей.

Будьте готовы потратить минимум от 15 до 20 тысяч евро на ухоженную машину. Ведь Jaguar XK-R, который является очень популярным среди автоколлекционеров, стоит еще дороже.

Однако, по данным проверки истории автомобилей, проведенной компанией carVertical, 29% автомобилей этой модели имели недостатки, а 18% – сфальсифицированный пробег.

Land Rover Defender (серия I, серия II)

Land Rover не скрывает, что первые поколения внедорожника Defender были разработаны как многофункциональные практические средства передвижения для фермеров.

Но их способность преодолевать любые препятствия принесла Land Rover Defender статус очень неприхотливого внедорожника. Сегодня ценность серии I и серии II может удивить многих. Например, внедорожники, которые видели хорошие и плохие дни, стоят от 10 до 5000 евро.

По данным проверки истории автомобилей carVertical, у 15% были проблемы, а только 2% – имели поддельный пробег.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 – 1996)

Mercedes-Benz выпустил на дорогу более двух миллионов автомобилей W124 за относительно долгий производственный цикл. Некоторые закончили свою жизнь на свалке, но другие все еще подают признаки жизни.

Конечно, самые ценные модели W124 имели маркировку 500e или E500 (в зависимости от года выпуска). Однако, модификации E300, E320 и E420 тоже могут быть настолько ценными, что за них будут бороться многие коллекционеры.

Анализ проверок истории автомобилей carVertical показал, что 14% этих автомобилей имели различные дефекты, а 5% – поддельный пробег.

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Saab 9000 CS Aero (1993 – 1997)

Saab 9000 CS Aero – это больше, чем просто седан среднего размера. Он был представлен в конце производственного процесса и считался изюминкой серии Saab 9000 в последний год его производства. В этом конкретном случае это выглядело так, словно точкой обозначили конец предложения или рассказ.

Хотя Saab 9000 CS Aero – это, как можно предположить, довольно редкий автомобиль в наше время. Производитель не раскрывает, сколько всего автомобилей было сделано, поэтому эта конкретная модель может стать надежной инвестицией.

Анализ проверок истории автомобилей carVertical показал, что 8% имели большие или незначительные дефекты.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Владельцы Toyota единодушно утверждают, что Toyota Land Cruiser – один из лучших внедорожников в мире. Хотя они имеют одно и то же название, эти две модели имеют гораздо больше технических и технологических различий, чем можно было подумать. J80 удалось совместить прямолинейную простоту с повседневной практичностью. J100 был куда более роскошным, предназначенным для длительных путешествий, но с не меньшей способностью справиться с бездорожьем.

Широкий спектр интересных функций теперь позволяет владельцам внедорожников J80 J100 и наслаждаться чрезвычайно высокой остаточной стоимостью. Цена даже за образцы, которые видели большинство самых опасных и отдаленных уголков мира, может достигать 40 000 евро.

Анализ проверок истории автомобилей carVertical показал, что 36% имели дефекты, а 8% – сфальсифицированный пробег.

Volkswagen Corrado VR6 (1991 – 1995)

За последние несколько десятилетий Volkswagen подарил людям множество отличных, но не всегда стоящих похвалы автомобилей. Исключением может быть только Volkswagen Corrado VR6.

Необычный вид, исключительный двигатель и хорошая сбалансированная подвеска заставят глубоко задуматься, почему так мало людей купили эту машину в начале 1990-х годов.

Тогда Volkswagen Corrado не был так популярен, как Opel Calibra, но сегодня это можно считать преимуществом. Стоимость шестицилиндровых версий в последнее время начала существенно расти, и ожидается, что эта тенденция сохранится.

Анализ проверок истории автомобилей carVertical показал, что 14% Volkswagen Corrados имели дефекты, а 5% – поддельный пробег.

Volvo 740 Turbo (1986 – 1990)

Еще в 1980-х годах Volvo 740 Turbo был доказательством того, что папин (или мамин) автомобиль, который вызывает зевоту, мог быть не менее быстрым, чем Porsche 924.

Гибкость Volvo 740 Turbo и способность сочетать практичность с захватывающими характеристиками делают его выдающимся примером автомобиля, который растет в цене. По прогнозам, этот процесс продолжится, особенно в ближайшие годы.

Анализ проверок истории автомобилей carVertical показал, что 33% Volvo 740 turbo имели дефекты, а 8% – сфальсифицированный пробег.

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Вывод

Инвестирование денег в транспортные средства – это все еще понятие, которое не все понимают. Кому-то это может казаться слишком рискованным, но, при условии обладания глубокими знаниями об автомобиле, оно может обеспечить достойную отдачу за относительно короткое время.

Однако, если вы подумываете о покупке драгоценного автомобиля, проверка истории транспортного средства является обязательной. Это можно легко сделать с помощью carVertical. Обладая таким малым процентом, как VIN-код или регистрационный номер, покупатели могут определить, стоит ли автомобиль своих денег, стоит ли его не покупать или продолжать вести переговоры о цене.