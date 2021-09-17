Эксперты Института исследований авторынка определили количество и долю транспортных средств этих категорий, приобретенных физическими и юридическими лицами. Простыми словами, сколько автомобилей покупают частные лица, а сколько — компании.

С начала года украинцы приобрели более 1,1 миллиона транспортных средств. Речь идет о покупке новых и подержанных легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов, полуприцепов и мототехники.

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Внутренние перепродажи

Большинство легковых авто, которые приобрели за первые восемь месяцев 2021 года, купили частные лица - таких операций зарегистрировано 570 400 (97,6% от общего количества). Юридические лица купили 14,1 тысячи легковушек с пробегом, что составляет 2,4% от всех зафиксированных операций.

Доля подержанных грузовых автомобилей, приобретенных юридическими лицами, больше: 14,9% всех продаж (8000 шт.). Физические лица купили соответственно 85,1% грузовых транспортных средств.

Удивительно, но физические лица также приобрели 78,5% (3,8 тыс. шт.) от общего количества операций продажи автобусов с пробегом. Компании соответственно зарегистрировали на себя 21,5% (1 тыс. шт.) подержанных транспортных средств этой категории.

Подержанные прицепы и полуприцепы больше пользовались популярностью также среди частных покупателей: таких насчитывалось 78,6% (11,5 тыс. шт.). Компании приобрели 21,4% прицепов и полуприцепов с пробегом (3,1 тыс. шт.).

Абсолютное большинство подержанной мототехники (99,2%, 12,2 тыс. шт.) приобрели частные покупатели, лишь 0,8% (93 шт.) – компании и организации.

Таким образом, 96,1% автомобилей с пробегом на внутреннем рынке покупают физические лица.

Количество и доля приобретенных подержанных транспортных средств на внутреннем рынке юридическими и физическими лицами в январе-августе 2021 года

Импорт подержанных авто

Подержанные транспортные средства из-за рубежа ввозят как физические, так и юридические лица. Однако все чаще лицо, которое ввозило авто, и лицо, на которое автомобиль был впервые зарегистрирован в сервисном центре МВД, не совпадают. Так происходит потому, что ввезти автомобиль могло юридическое лицо, а продать это "свежепригнанное" авто физическому лицу или иной компании. Поэтому во время регистрации в сервисном центре первым владельцем будет именно конечный потребитель.

Количество и доля импортируемых из-за рубежа и зарегистрированных в Украине подержанных транспортных средств юридическими и физическими лицами в январе-августе 2021 года

Абсолютное большинство подержанных легковушек из-за рубежа (98,7%, 307,2 тыс. шт.) зарегистрировали за собой физические лица. Соответственно только 1,3% автомобилей (4 тыс. шт.) зарегистрировали юридические лица. Однако привезли из-за границы частные лица подержанные легковые авто только в 58,7% случаях (182,6 тыс. хт.). Остальные 41,3% (128,7 тыс. шт.) импортировали юридические лица.

Подержанные грузовики из-за рубежа в большинстве регистрировали физические лица (10,2%, 14,4 тыс. шт.). Юридические лица оформили на себя 29,8% подержанных импортных грузовых авто (6,1 тыс. шт.). Однако большинство этих автомобилей в Украину ввезли юридические лица: 95,1% от общего количества (19,5 тыс. шт.).

Автобусы с пробегом в 59,2% случаев (462 шт.) регистрировали на себя частные лица. Компании соответственно оформили 40,8% всех подержанных автобусов из-за рубежа (319 шт.). Однако из-за границы их ввозили в 87,5% именно юридические лица (683 шт.).

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58,2% всех подержанных прицепов и полуприцепов регистрировали физические лица (4,3 тыс. шт.), Однако из-за границы их в большинстве ввозили также юридические лица (91,2% случаев, 6,8 тыс. шт.).

Почти вся подержанная мототехника из-за рубежа была зарегистрирована за физическими лицами (99, %%, 5,3 тыс. шт.), однако в Украину 79% из нее импортировали юридические лица (4,2 тыс. шт.).

Таким образом, на август 2021 года подержанные транспортные средства из-за рубежа в большинстве покупают физические лица (96,1% от общего количества), однако из-за границы их в 46,3% случаев привозят юридические лица (159, 9 тыс. шт.).

Импорт новых авто

Новые транспортные средства также из-за рубежа ввозят как физические, так и юридические лица.

Количество и доля импортируемых из-за рубежа и зарегистрированных в Украине новых транспортных средств юридическими и физическими лицами в январе-августе 2021 года

Новые легковые автомобили из-за рубежа в 69,7% случаев покупали физические лица (44,2 тыс. шт.). Компании соответственно зарегистрировали 30,3% от общего количества приобретенных новых легковых авто (19,2 тыс. шт.). При этом из-за границы их в 98,5% случаев ввозили компании (62,6 тыс. шт.).

Новые грузовики в 90% случаев приобрели юридические лица (5,3 тыс. шт.). Из-за границы в большинстве случаев их также импортировали компании (96,1%, 5,6 тыс. шт.).

Почти все новые автобусы поставили на учет также компании (96,6%, 285 шт.). Импортировали их в 96,9% также юридические лица (286 шт.).

Новые прицепы и полуприцепы в 83,3% случаев покупали юридические лица (1,4 тыс. шт.). При этом 53,2% транспортных средств этой категории в Украину ввезли физические лица (914 шт.).

98,3% новой мототехники зарегистрировали частные покупатели (27,7 тыс. шт.). В то же время 99,8% всей мототехники в Украине импортировали юридические компании (28,2 тыс. шт.).

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Авто, изготовленные в Украине

Среди новых транспортных средств, изготовленных в Украине, наибольшим спросом в течение первых 8 месяцев 2021 года пользовались прицепы и полуприцепы. 92,9% из них приобрели физические лица (20,8 тыс. шт.).

Новые украинские легковушки в 51,2% случаев купили физические лица (3,2 тыс. шт.), юридические лица соответственно зарегистрировали остальные 48,8% (3,1 тыс. шт.).

98,1% новых грузовиков, произведенных в Украине, приобрели юридические лица (1,7 тыс. шт.).

Почти все новые автобусы, изготовленные в Украине, также были проданы юридическим лицам (98,6%, 425 шт.).

Количество и доля произведенных в Украине новых транспортных средств, приобретенных юридическими и физическими лицами в январе-августе 2021 года