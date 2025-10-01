Хто з виробників вантажівок зазнає збитків від американських мит

За дорученням Дональда Трампа відповідні урядові служби оголосили про введення з першого дня жовтня 25-відсоткових мит на важкі вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів. Про це йдеться в публікації 40ton.net.

Фінансова перепона найгостріше вдарить по імпорту з сусідньої Мексики. Це буде багатьом виробникам дуже болісно, бо величезна частина магістральних тягачів на ринок США надходить з мексиканських заводів.

Зокрема, у Мексиці виробляє техніку багаторічний лідер американського ринку Freightliner. Там же має свої автозаводи не менш популярний бренд важких машин International.

Ще не стерлися з пам'яті торішні повідомлення північноамериканської філії Volvo Trucks про великі інвестиції в мексиканський завод.

А ось Paccar, власник Peterbilt and Kenworth, зберіг понад 90 відсотків своїх потужностей в США. Через це компанія уникне нових фінансових поборів у вигляді мита.

Вартість її акцій відразу ж підскочила на 5 відсотків. Цьому зраділи в головному офісі європейського виробника DAF, оскільки американський концерн Paccar є власником бренду DAF з кінця 1990-х років.

Однак в офісах автовиробників Німеччини та Швеції такої радості не буде, цим брендам доведеться зіткнутися з високими тарифами.

По-перше, згаданий Freightliner належить Daimler Truck. По-друге, International контролюється Volkswagen. По-третє, Volvo Trucks по обидва боки океану є шведською компанією.

Таким чином всі три бренди з заокеанським виробництвом поза межами США вперше за багато років отримали тривожний сигнал і це обернеться збитками, які ніхто не міг спрогнозувати.