Кто из производителей грузовиков терпит убытки от американских пошлин

По поручению Дональда Трампа соответствующие правительственные службы объявили о введении с первого дня октября 25-процентных пошлин на тяжелые грузовики, импортируемые в Соединенные Штаты. Об этом говорится в публикации 40ton.net.

Финансовая преграда острее всего ударит по импорту из соседней Мексики. Это будет многим производителям очень болезненно, потому что огромная часть магистральных тягачей на рынок США поступает с мексиканских заводов.

В частности, в Мексике производит технику многолетний лидер американского рынка Freightliner. Там же имеет свои автозаводы не менее популярный бренд тяжелых машин International.

Еще не стерлись из памяти прошлогодние сообщения североамериканского филиала Volvo Trucks о крупных инвестициях в мексиканский завод.

А вот Paccar, владелец Peterbilt and Kenworth, сохранил более 90 процентов своих мощностей в США. Из-за этого компания избежит новых финансовых поборов в виде пошлин.

Стоимость ее акций сразу же подскочила на 5 процентов. Этому обрадовались в главном офисе европейского производителя DAF, поскольку американский концерн Paccar является владельцем бренда DAF с конца 1990-х годов.

Однако в офисах автопроизводителей Германии и Швеции такой радости не будет, этим брендам придется столкнуться с высокими тарифами.

Во-первых, упомянутый Freightliner принадлежит Daimler Truck. Во-вторых, International контролируется Volkswagen. В-третьих, Volvo Trucks по обе стороны океана является шведской компанией.

Таким образом все три бренда с заокеанским производством за пределами США впервые за много лет получили тревожный сигнал и это обернется убытками, которые никто не мог спрогнозировать.