Kia показала на тизері новий Telluride: дебют вже незабаром

Силует нового Telluride виглядає більш обтічним і зрілим, зберігаючи масивні пропорції, за які покупці полюбили модель. На зображеннях помітні вертикальні LED-ліхтарі спереду й ззаду, що створюють симетричний фірмовий світловий підпис. Кузов став чистішим і технологічнішим: ручки дверей тепер утоплені в панелі, решітка радіатора має нову форму, а колісні арки стали більш різко окресленими.

Шість років тому Telluride дебютував як великий і розкішний сімейний SUV — і відтоді не здав позицій. Модель залишається другим бестселером Kia у США, а продажі 2025 року знову можуть побити рекорд, зазначає Carscoops. Та, попри успіх, виробник готує повністю нове покоління, яке матиме і свіжий дизайн, і оновлену техніку.

За даними інсайдерів, Telluride отримає два силові агрегати. Базовий — 3,5-літровий V6 потужністю 287 к.с. й 352 Нм крутного моменту. Він замінить нинішній 3,8-літровий двигун, що трохи потужніший, проте менш економічний. Проте, головна новинка — гібридна версія, оснащена 2,5-літровим турбодвигуном, двома електромоторами та батареєю ємністю 1,65 кВт-год. Сукупна потужність такої установки сягатиме 329 к.с. і 459 Нм, що дозволить кросоверу споживати менше ніж 8 л/100 км у змішаному циклі.

Окрім стандартної моделі, очікується і міцна позашляхова модифікація, подібна до Hyundai Palisade XRT Pro. Вона отримає підняту підвіску, збільшений кліренс, червоні буксирувальні гаки та масивні шини. Telluride нового покоління стане повним переосмисленням флагманського SUV Kia. Він поєднає простір і комфорт трирядного сімейного автомобіля з гібридною ефективністю та новим дизайном, який готує бренд до переходу в преміумсегмент.