Legato від Ark Performance створено на заздрість усім WRX STI та BMW 5.

Kia Stinger стає популярною моделлю у тюнерів з усього світу. Студія Ark Performance представила своє бачення Stinger GT.

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Ця модель південнокорейської марки може бути як “гарячим” представницьким седаном, так і абсолютно шаленим спорткаром. Спеціалісти Ark Performance підкреслили саме спортивні риси характеру Stinger.

Фото: Kia Stinger GT Legato від Ark Performance / Ark Performance

Комплект, який компанія називає Legato, складається з розширень для колісних арок, широких дисків з низькопрофільною гумою на 20 дюймів, спойлера, дифузора, заднього крила та нового капота. Коштує таке задоволення 4350 доларів за набір. Компоненти пакету Legato також доступні для замовлення окремо.

Всередині модифікований Stinger має оздоблення з чорної шкіри та замші, а аудіосистему спорткара “прокачали” за допомогою нових компонентів, включаючи потужніші динаміки та посилювач. Внутрішнє оздоблення не входить у стайлінг-пакет, як і посилена вихлопна система.

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