Обидва електромобіля матмуть в основі нову платформу E-GMP.

Південнокорейський автогігант анонсував дебют електричних кросоверів ще у 2019 році. За планом, в лінійці Kia до 2025 року буде 11 електрокарів, а люксовому бренду Genesis вже нинішній рік повинен принести два електрокара. Автовиробник повідомляє, що першими батарейними новинками цього року стануть два кросовера на платформі Hyundai/Kia E-GMP.

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Прес-реліз Hyundai Motor Group детально описує стратегію компанії у 2021 році. Автовиробник офіційно оголосив, що електричний кросовер Genesis дебютує цього року разом з електричним кросовером Kia і серійною версією концепту Hyundai 45 під назвою Ioniq 5. Всі три електромобіля будуть засновані на новій спеціалізованій платформі для електрокарів Electric-Global Modular Platform.

Фото: платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP) / Hyundai

Нова платформа E-GMP здатна забезпечити максимальний запас ходу більше 500 кілометрів на одній зарядці і технологію швидкої зарядки, що забезпечує поповнення на 100 км всього за п'ять хвилин. Довгостроковий план виробника полягає в тому, щоб до 2025 року продавати не менше 25 електромобілів під трьома брендами, на основі цієї платформи.

“2021 рік має стати роком, коли ми почнемо нашу велику трансформацію в нову еру силових агрегатів”, – заявив голова ради директорів виробника Ейсун Чанг. Корпорація Hyundai також прискорить будівництво і установку нових зарядних станцій для електромобілів по всьому світу. У 2021 році планується запуск 20 станцій швидкої зарядки в Південній Кореї і оптимізація інфраструктури зарядок Ionity в Європі.

Фото: концепт Kia Futuron / Kia

Наприкінці 2019 року Kia представила концепт Futuron – електричний спортивний автомобіль на шасі кросовера. Характеристики електрокара не називались, але зазначалось, що довжина машини становить 4850 міліметрів, а колісна база – рівно 3 метри. Саме він має шанси втілитись у серійну модель цього року.