Оба электромобиля будут иметь в основе новую платформу E-GMP.

Южнокорейский автогигант анонсировал дебют электрических кроссоверов еще в 2019 году. По плану, в линейке Kia к 2025 году будет 11 электрокаров, а люксовому бренду Genesis уже нынешний год должен принести два электрокара. Автопроизводитель сообщает, что первыми батарейными новинками этого года станут два кроссовера на платформе Hyundai/Kia E-GMP.

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Пресс-релиз Hyundai Motor Group подробно описывает стратегию компании в 2021 году. Автопроизводитель официально объявил, что электрический кроссовер Genesis дебютирует в этом году вместе с электрическим кроссовером Kia и серийной версией концепта Hyundai 45 под названием Ioniq 5. Все три электромобиля будут основаны на новой специализированной платформе для электрокаров Electric-Global Modular Platform.

Фото: платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP) / Hyundai

Новая платформа E-GMP способна обеспечить максимальный запас хода более 500 километров на одной зарядке и технологию быстрой зарядки, которая обеспечивает пополнение на 100 км всего за пять минут. Долгосрочный план производителя заключается в том, чтобы к 2025 году продавать не менее 25 электромобилей под тремя брендами, на основе этой платформы.

“2021 год должен стать годом, когда мы начнем нашу большую трансформацию в новую эру силовых агрегатов”, – заявил глава совета директоров производителя Эйсун Чанг. Корпорация Hyundai также ускорит строительство и установку новых зарядных станций для электромобилей по всему миру. В 2021 году планируется запуск 20 станций быстрой зарядки в Южной Корее и оптимизация инфраструктуры зарядок Ionity в Европе.

Фото: концепт Kia Futuron / Kia

В конце 2019 года Kia представила концепт Futuron – электрический спортивный автомобиль на шасси кроссовера. Характеристики электрокара не назывались, но отмечалось, что длина машины составляет 4 850 миллиметров, а колесная база – ровно 3 метра. Именно он имеет шансы воплотиться в серийную модель этого года.