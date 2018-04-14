Особисту колекцію автомобілів відомого на весь світ автоконструктора Керролла Шелбі продадуть з аукціону. Всього на продаж буде виставлено 23 автомобіля.

У місті Гринвіч, штат Коннектикут, третього червня цього року пройде аукціон, на якому буде виставлена колекція автомобілів знаменитого конструктора Керролла Шелбі. Багато з представлених автомобілів є першими і єдиними у своєму роді. Вони уособлюють собою найважливіші моменти в історії великого винахідника і конструктора.

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Серед представлених лотів є не тільки ексклюзивні і технічно цікаві автомобілі, що стали втіленням цілої епохи американського автомобілебудування. Представлено також автомобілі, які мають історичну цінність, і масові екземпляри, які й зараз можна зустріти на американських дорогах.