Коли електронний бензин стане доступним на АЗС

Генеральний директор HIF США Ренато Перейра каже, що його компанія не може покладатися на те, що окремі особи будуть заправляти е-паливо на заправці.

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У той час, коли оптове впровадження електромобілів здається неминучим, е-паливо є промінчиком надії для прихильників двигунів внутрішнього згоряння в усьому світі. Теоретично доступне, стійке, легкодоступне паливо з чистим спалюванням означає, що двигуни внутрішнього згоряння можуть існувати без огляду на примхи законодавців.

Є лише одна проблема. Хоча електронне паливо вже виробляється, мине багато років, перш ніж ви зможете придбати його на місцевій АЗС. «Зараз витрати [на виробництво електронного палива] високі», — сказав Motor1 генеральний директор HIF USA Ренато Перейра. «Витрати високі, тому що обладнання нове. Це абсолютно нова технологія».

HIF, або Highly Innovative Fuels, описує себе як провідну світову компанію з виробництва електронного палива. У кількох країнах він виробляє паливо з нейтральним вмістом вуглецю, призначене для використання в автомобілях, човнах і літаках. Запатентована суміш HIF, вироблена з водню та CO₂ за допомогою енергії вітру, може працювати в автомобілях, що працюють на газі, без жодних змін у двигуні, що робить її привабливим вибором для ентузіастів, які хочуть насолоджуватися своїми двигунами внутрішнього згоряння без критики з боку фанатів Грети Тунберг.

Це захоплююча ідея, але досягти точки, коли е-паливо HIF буде достатньо дешевим, щоб пропонувати його масам, ще ймовірно, через роки, оскільки засоби виробництва, зберігання та розповсюдження палива знаходяться на ранніх стадіях. Пересічні покупці не можуть субсидувати будівництво цих дорогих виробництв. Вони вимагатимуть доступного, завершеного продукту, якого ще не існує.

«Якщо ви така ж людина, як ви чи я, ви можете сказати: «Я готовий платити трохи більше грошей [за електропаливо, ніж за звичайний бензин]». Але ми не можемо покладатися на це при будівництві», — розповідає Перейра Motor1. «Нам або потрібна система через регулювання, або нам потрібно підтримувати будівництво цих виробничих потужностей [через інвестиції], щоб витрати могли знизитися. Щоразу, коли ви будуєте новий об’єкт, вартість знижується», — каже він.

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Оскільки будівництво цих виробничих потужностей може тривати до п’яти років, HIF потребує партнерів, які готові взяти на себе більш високі витрати, перш ніж завод буде побудовано.

«Щоб побудувати [ці заводи], нам потрібні довгострокові зобов’язання за фіксованою ціною», — каже Перейра. «Тож нам потрібен хтось, хто б сказав: «Я заплачу вам цю суму за це паливо протягом 15 або 20 років», і тоді ми можемо покладатися на це зобов’язання, щоб звернутися до банків, щоб вони могли позичити нам гроші на ці об’єкти. "

«Зараз витрати [на виробництво електронного палива] високі. Витрати високі, тому що обладнання нове. Це абсолютно нова технологія».

Porsche є піонером у секторі електронного палива. З 2021 року німецький автовиробник інвестував у HIF Global понад 100 мільйонів доларів США в обмін на довгострокову частку. Ці гроші допомогли профінансувати установу для перевірки концепції HIF у Чилі. На підтвердження концепції та для популяризації компанія Porsche використовувала паливо з чистим спалюванням у багатьох своїх спеціальних проектах. Під час однієї з нещодавніх експедицій до найвищого вулкана світу Porsche встановив рекорд із досягнення максимальної висоти, яку проїхав завдяки сильно модифікованому 911 Carrera 4S, що працює на електронному паливі.

«Ми вважаємо себе піонерами в галузі електронного палива та хочемо розвивати цю технологію», — заявив член правління Porsche R&D Міхаель Штайнер у заяві 2022 року. «Це один з будівельних блоків нашої чіткої загальної стратегії сталого розвитку».

Але це не автомобілі, де перше справжнє е-паливо готове використовуватися в масштабах, каже Перейра. Це в «безальтернативних» видах транспорту, як-от трансатлантичні морські судна та пасажирські авіалайнери, де застосування повної електричної тяги вкрай малоймовірне. Саме в цих галузях е-паливо має найбільшу екологічну користь, оскільки не потрібні значні інвестиції для модифікації існуючих методів руху.

Уряди починають усвідомлювати переваги. Європейський Союз зобов’язав, щоб до 2030 року екологічне паливо становило щонайменше шість відсотків палива, яке закачується в його аеропортах. До 2050 року ця кількість має становити 70 відсотків. У Сполучених Штатах кредит у розмірі 1,25 долара за галон надається за стійкі суміші палива, які зменшують викиди принаймні на 50 відсотків. «У нас є чіткий ринок, який ми можемо обслуговувати», — каже Перейра.

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За іронією долі, це не самі авіакомпанії, які зобов’язуються укладати довгострокові угоди з такими компаніями, як HIF, а традиційні нафтові компанії.

«Тягар здебільшого лежить на компаніях з розподілу палива, нафтових компаніях, тому що саме вони постачають паливо в аеропортах», — розповідає Перейра Motor1. «Тож ми йдемо до них і кажемо: «У мене є це паливо, будь ласка, підпишіть довгострокову угоду за такою ціною, яка дозволить нам побудувати це підприємство».

Таким чином, надія автолюбителів полягає в тому, що достатні інвестиції та державне регулювання призведуть до збільшення кількості заводів і, у свою чергу, до поширення електронного палива. Якщо «безальтернативні» види транспорту, що працюють на газі (тобто літаки та човни), будуть переведені на електронне паливо через регулювання чи ринкові сили, ціни впадуть для всіх споживачів.

У довгостроковій перспективі виробники електронного палива прагнуть досягти точки, коли електронне паливо буде достатньо дешевим, щоб відповідати ціні на звичайний бензин. Це єдиний сценарій, коли електронне паливо буде широко прийнято окремими людьми, за винятком державного втручання.

Враховуючи повільний прогрес законотворчої діяльності та тривалість часу, необхідного для будівництва потужностей з виробництва електронного палива, потрібен деякий час, щоб електронне паливо стало масовим. Перейра не впевнений, коли ви зможете закачувати власне екологічне паливо. Ймовірно, роки, але, можливо, і десятиліття.