Коли міняти шини – ось і знову це питання стало актуальним, оскільки весною запахло, здається передчасно. Момент насправді досить делікатний, адже при особливому завзятті можна створити собі ситуацію, коли машина стане некерованою.

Природньо, що питання коли міняти шини нас спантеличує з настанням тепла і сходом снігу з доріг. Здавалося б, весна прийшла всерйоз, і до чого тут календар, коли сонце дедалі дужче прогріває землю? Але поспішати тут не варто, і зараз ми розберемось, чому.

Відмінностей зимових шин від літніх дві – морозостійка гумова суміш та малюнок протектора, який краще чіпляється за льод і сніг та краще відводить воду з зони контакту.

Отже, в чому сенс зимових шин? Їх гума краще пристосована до морозу, а їх протектор краще пристосований до снігу і льоду. Тобто зимова гумова суміш на морозі не дубіє, як літня, а зимовий малюнок краще чіпляється за сніг і лід. Таким чином, зимові властивості шин формуються двома факторами, і якщо, наприклад, льоду і снігу на дорозі немає, то залишається друга загроза – низька температура. А низькою температурою шинники вважають умови, коли середньодобовий результат становить +80С і нижче.

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Але є тут як мінімум одне застереження. Так, зимова гума на теплій дорозі веде себе не кращим чином. Вона стає надто м'якою, втрачає зчеплення з асфальтом і при найменшому різкому гальмуванні зривається в юз. Але навіть якщо в лютому начебто встановилася тепла погода, міняти шини на літні взимку все-таки не варто. У всякому разі, в нинішньому українському кліматі. Оскільки не можна виключати раптового похолодання, снігопаду або, наприклад, ожеледі. І тоді ви опинитеся з вашої літньою гумою на льоду або промерзлому асфальті в досить небажаному положенні.

Якщо ви маєте два сезонні комплекти шин на дисках, то можно переставляти колеса самотужки. Проте хоча б раз на рік треба перевіряти балансування коліс.

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Коротше кажучи, по льоду на літніх шинах їздити набагато небезпечніше, ніж по теплому асфальту – на зимових. Тому – не поспішаємо, чекаємо справжньою календарної весни і до того ж – середньодобової температури не нижче +80С.

Аж до самого квітня в Україні не можна виключати можливості опадів у вигляді снігу. А тому з “перевзуванням” не можна поспішати.

А щоб не переживати щодо черг до шиномонтажних майстерень у час масового загального "перевзування", радимо завести другий комплект дисків для літньої гуми. Щоб переставляти колеса в зборі самостійно – так буде і дешевше по грошах, і швидше за часом.

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