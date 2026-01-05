Коли потрібно складати іспити при відновленні посвідчення водія

Повторне складення теоретичних або практичних іспитів під час обміну чи відновлення посвідчення водія передбачено лише у разі відновлення після позбавлення права керування. У сервісних центрах МВС запевняють, в інших випадках повторне складання іспитів передбачене.

Обмін без іспитів

Обмін або відновлення посвідчення водія здійснюється без повторного складання теоретичного та практичного іспиту. Жодних нових вимог у цьому питанні з початку 2026 року не запроваджено.

Коли можна обміняти посвідчення

Послуга доступна у випадках закінчення строку дії посвідчення водія, зміни персональних даних, пошкодження документа, його втрати або викрадення, а також за бажанням обміняти довічне посвідчення старого зразка на сучасне тимчасове.

Як відбувається процедура

Алгоритм дій для водія залишається стандартним. Потрібно звернутися до сервісного центру МВС особисто або скористатися онлайн-сервісами через Кабінет водія чи застосунок Дія, подати необхідні документи, сплатити встановлені платежі та отримати нове посвідчення водія. Незалежно від причини звернення іспити не складаються.

Медична довідка більше не потрібна

На період дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою для обміну або відновлення посвідчення водія. Це спрощує процедуру та зменшує кількість додаткових витрат для громадян.

Які документи необхідні

Для отримання послуги потрібно мати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, чинне посвідчення водія, яке підлягає обміну або відновленню, а також документ, що підтверджує підставу для заміни у разі зміни персональних даних.

У сервісних центрах МВС радять заздалегідь планувати візит та користуватися Е-записом через сайт Головного сервісного центру МВС або застосунок Е-запис. Це дозволяє зменшити черги і рівномірно розподіляє навантаження на центри обслуговування. Важливо пам’ятати, що більшість сервісних центрів МВС припиняє свою роботу під час оголошення повітряної тривоги.